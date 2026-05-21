Entre inconvenientes y con “caos”: el estreno de la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia en Cannes

"Amarga Navidad" es el regreso a la competencia por “La palma de oro” de Almodóvar y tendrá lugar en la pantalla grande en Argentina a partir de este jueves.

“Amarga Navidad”, la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y que marcó el regreso de Pedro Almodóvar a la competencia por la “Palma de oro” en el Festival de Cannes, no sólo se estrenó con aplausos finales y ovaciones en la ciudad francesa, sino que además debió ser interrumpida durante un momento de “caos”.

Tal como informaron los medios europeos que estaban presentes en la función de prensa, a los 15 minutos de iniciada la reproducción, un hombre que se encontraba en medio de la sala gritó fuertemente y se descompensó.

No obstante, el mayor inconveniente no sería un problema de salud del espectador, sino que, desde el punto de vista de los periodistas presentes y tal como indicó el relato de enviada por el medio estadounidense Deadline, el principal punto de quiebre se dio en que la película no se detuvo: “Fue un caos y parecía que el festival no tenía ningún protocolo establecido para este tipo de emergencia”.

Los organizadores detuvieron la proyección, los asistentes debieron abandonar la sala y la organización emitió un comunicado en el que informó que el hombre fue trasladado consciente a un “hospital para recibir atención médica”.

A continuación, el film retomó su reproducción desde el principio con Juliette Binoche, que fue presidenta del jurado el año pasado, entre el público y, una vez concluida la función, la pieza recibió 9 minutos de ovación en lo que fue su estreno mundial.

El trabajo representa la propuesta número once de Almodóvar y sigue a dos historias, principalmente a un director, Raúl -interpretado por Sbaraglia- y una cineasta de culto, Elsa -Bárbara Lennie- que, en la ficción desarrolla el rol principal del guión creado por Raúl.

Tras la emoción de los presentes, Almodóvar, que se encontraba junto al reparto, señaló: “Nunca encontré a un público tan cálido. Siempre es un sueño venir, entrar por esa puerta y sentarme aquí. Lo echaré mucho de menos cuando ya no pueda hacerlo”.

Fuente: Noticias Argentinas.