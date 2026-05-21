Mariel Fitz Patrick y Hernán Cappiello encabezarán un nuevo capítulo del ciclo de charlas periodísticas

Los periodistas Mariel Fitz Patrick de Infobae y A24, y Hernán Cappiello de La Nación encabezarán un nuevo encuentro del Ciclo de Charlas organizado por ANÁLISIS. Será este sábado a las 20, en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La temática “Justicia, Poder y Política” será el puntapié para un análisis profundo de la actualidad, el funcionamiento institucional y el ejercicio del poder.

El del sábado será el tercer encuentro del Ciclo 2026 que organiza este medio, con apoyo del Hotel Howard Johnson Mayorazgo, Neo Paraná, Canal 9 Litoral, y Radio Plaza. En marzo pasado la serie se abrió con una prestación del periodista Reynaldo Sietecase. Y continuó en abril con la charla que encabezó Hugo Alconada Mon.

Fitz Patrick es periodista especializada en temas judiciales, investigación y periodismo de datos. Actualmente trabaja en la sección política de Infobae y es columnista del programa de Eduardo Feinmann en A24. Fue columnista del programa de Débora Plager en radio Rivadavia (AM630), los sábados de 11 a 13. Anteriormente fue columnista del programa «Hora 10» en CNN, los sábados de 10 a 13.

Entre 2016 y 2018 formó parte del equipo periodístico del programa de América TV “Animales Sueltos”; además se desempeñó como columnista y co-conductora, junto a Gerardo “Tato” Young, del programa «Informe Central» de la señal de noticias A24. Co-conductora del noticiero central nocturno de la TV Pública Argentina junto a Daniel López; y participó del Noticiero Telenoche por Canal 13 con informes especiales como “Los videos de La Rosadita” y la investigación “Panamá Papers”.

Fue nominada al Premio Martín Fierro por Mejor Labor Periodística Femenina en 2016 y 2018.

De 2012 a 2015 integró el equipo de “Periodismo para Todos”, conducido por Jorge Lanata, en Canal 13. Fue redactora de la revista Noticias de editorial Perfil y participó como productora periodística de varios ciclos documentales, entre ellos “Historia de una nota”, emitido por Canal A.

Cappiello

Hernán Cappiello tiene 56 años, es periodista del diario La Nación en la sección Política desde hace 26 años. Además es director de la carrera de Periodismo de la Universidad Católica Argentina donde también es profesor.

En su carrera profesional, que comenzó en la agencia de noticias DyN, se especializó en periodismo de investigación y en la cobertura de temas vinculados con la transparencia de la justicia, la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo. Actualmente es periodista en la televisión en La Nación.

Obtuvo el Premio de la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP) a la Excelencia Periodística por su cobertura informativa de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Es autor del Libro Colorado, la historia del millonario que quiso ser presidente.

En el ámbito académico es Licenciado en Periodismo de la Universidad del Salvador con un postgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de México. Es doctorando en Comunicación en la Pontificia Universidad Católica Argentina.