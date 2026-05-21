ARCA canceló la habilitación del depósito fiscal de Terminal Puerto Concepción del Uruguay

ARCA canceló la habilitación del depósito fiscal general que operaba la firma Terminal Puerto Concepción del Uruguay SA en Concepción del Uruguay.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió cancelar la habilitación del depósito fiscal general que operaba la firma Terminal Puerto Concepción del Uruguay SA en Concepción del Uruguay, en el marco del proceso de quiebra que atraviesa la compañía.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 14/2026, publicada este 21 de mayo en el Boletín Oficial de la Nación, y alcanza al predio ubicado en Avenida Paysandú 200 de La Histórica, bajo la órbita de la División Aduana Concepción del Uruguay.

Según detalla la normativa, la empresa había sido habilitada originalmente como depósito fiscal mediante una actuación iniciada en 2011. Sin embargo, mientras avanzaba el trámite de adecuación a las nuevas exigencias establecidas por la Resolución General AFIP 4352/2018, la firma entró en estado de quiebra, dando origen al expediente judicial “Terminal Puerto Concepción del Uruguay SA s/ Quiebra”.

En ese contexto, el pasado 24 de abril, el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución dispuso la entrega del predio al presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay y ordenó el cese de la custodia sobre los inmuebles afectados al depósito fiscal.

La Aduana informó además que el depósito se encontraba “a plan barrido”, es decir, sin mercadería almacenada ni operaciones pendientes. También se verificó que la empresa no mantenía deudas aduaneras líquidas y exigibles vinculadas a su rol como permisionaria del espacio.

A partir de esos antecedentes, y con dictámenes favorables de las áreas técnicas y jurídicas de ARCA, el organismo resolvió dejar sin efecto la habilitación del depósito fiscal, en línea con lo previsto por la normativa vigente para este tipo de instalaciones aduaneras.

La cancelación implica que el predio dejará de operar oficialmente como depósito fiscal habilitado, una figura clave dentro de la logística del comercio exterior, ya que permite almacenar mercaderías bajo control aduanero antes de su nacionalización, exportación o tránsito. La medida también refleja el impacto que las dificultades financieras y judiciales pueden tener sobre la infraestructura vinculada al sistema portuario y aduanero regional.

El caso adquiere relevancia para la actividad logística y exportadora de Entre Ríos, dado que el Puerto de Concepción del Uruguay forma parte de la red operativa de la Hidrovía y tiene participación en movimientos de cargas agrícolas e industriales del litoral argentino.

Boletín Oficial