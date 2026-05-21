Los intendentes Romero y Fuertes viajan 15 días a China en misión comercial e institucional

Los intendentes de Paraná, Rosario Romero, y de Villaguay, Adrián Fuertes, viajan a China en una misión comercial e institucional que se extenderá durante dos semanas, organizada por el Grupo CEDA y financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La agenda de la actividad está orientada a la cooperación internacional tendiente a la promoción de inversiones, la generación de vínculos estratégicos para el desarrollo urbano y productivo y el impulso de oportunidades de financiamiento en infraestructura, innovación tecnológica, energías renovables y modernización del Estado, según se informó desde la Municipalidad de Paraná.

El Grupo CEDA (Cooperativas para una Estrategia de Desarrollo Argentino) es una red federal de cooperativas de trabajo, mutuales y sindicatos que opera en Argentina con un enfoque productivo, tecnológico y asociativo. Su principal propósito es descentralizar la producción y actuar como un puente comercial y tecnológico estratégico entre Argentina y China.

La misión se desarrollará desde este viernes 22 de mayo hasta el 5 de junio, “en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos de cooperación e intercambio con el ecosistema económico de los BRICS, promoviendo nuevas oportunidades de articulación internacional para gobiernos locales y sectores productivos”, se informó oficialmente.

Además de Romero y Fuertes, participarán dos intendentes de la provincia de Santa Fe: Amadeo Vallejos, de Reconquista, y Adrián Maglia, de Granadero Baigorria. También integran la delegación representantes de cámaras empresarias, entidades agropecuarias y actores vinculados al desarrollo económico y al comercio exterior de distintas provincias.

“En ese contexto, Romero buscará avanzar en alternativas para realizar la obra del colector cloacal sur y tratamiento de efluentes”, se informó desde el municipio a través de un parte de prensa.

La delegación argentina arribará a la ciudad de Xiamen para participar del BRICS Exhibition on New Industrial Revolution 2026, una de las principales plataformas internacionales de articulación entre gobiernos, empresas, innovación tecnológica y cadenas globales de suministro.

La agenda incluirá reuniones institucionales en la provincia de Fujian, uno de los polos más dinámicos del desarrollo chino contemporáneo y un territorio estratégico dentro de la histórica Ruta de la Seda. Allí se concretarán encuentros con autoridades locales y actores vinculados al desarrollo industrial, tecnológico y de infraestructura.

Además, se realizarán visitas técnicas a empresas e instalaciones relacionadas con energías renovables, luminarias inteligentes, infraestructura eléctrica, movilidad urbana, planificación urbana, transformación digital y tecnología aplicada a la gestión pública.

La delegación también recorrerá instalaciones de Huawei, además de centros industriales, universidades y espacios de innovación tecnológica.

“Uno de los puntos centrales de la misión será la visita a una planta de tratamiento y potabilización de agua equipada con tecnología avanzada, donde la delegación entrerriana desarrollará una agenda específica. La instancia representa uno de los principales objetivos estratégicos del viaje, vinculado a la búsqueda de soluciones e infraestructura para el desarrollo urbano y ambiental de la región”, se indicó.