Cerró una histórica industria de calzado deportivo en el país

La crisis sumó una nueva víctima en el país. El Grupo Dabra, gigante comercial propietario de las principales cadenas de tiendas deportivas del país (como Dexter y Netshoes), decidió paralizar por completo las actividades operativas de su planta en Valle Viejo, Catamarca. La fábrica se dedicaba prioritariamente al ensamblado y confección de los botines de Lotto, una marca emblemática del fútbol argentino durante los años 90 y 2000.

La decisión, de efectos inmediatos, significa que la compañía dejará de producir en la Argentina y pasará a abastecer el mercado interno mediante importaciones directas desde Brasil. Los trabajadores, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), quedaron en la calle.

Fuentes del sector consultadas por este medio indicaron que el cierre responde a un contexto económico complejo, marcado por la persistente caída del consumo interno y los altos costos de producción local. La apertura comercial impulsada por el gobierno nacional y la pérdida de competitividad de las instalaciones frente al calzado brasileño aceleraron el fin de la producción. La fábrica catamarqueña no pudo sostener los costos frente a los productos importados.

El cierre representa un duro golpe económico y social para la región norteña. La medida patronal dejó a la totalidad de los operarios sin empleo, afectando directamente a decenas de familias catamarqueñas. El impacto se siente con fuerza en una localidad pequeña donde las opciones de inserción en el empleo privado formal y calificado son severamente limitadas.