Básquet: La Unión batalló, pero se quedó sin final

La Unión perdió nuevamente con San Isidro, esta vez en Colón, y quedó eliminado de la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón perdió por 83 a 73 frente a San Isidro de San Francisco y quedó eliminado en las semifinales de la Liga Argentina de Básquet. el elenco entrerriano luchó ante su gente, pero no pudo ante uno de los grandes candidatos al ascenso. En el conjunto cordobés se destacó, Diotto con 14 puntos y 19 de valoración. En el anfitrión fue clave Caire con 22 unidades.

El partido en el Delasoie

Un primer período parejo, que si bien no se vio reflejado en el tanteador, la diferencia pasó por la efectividad en las conversiones de La Unión y la precisión defensiva, forzando a los errores de la visita. Este buen inicio, sobre todo con goleo en manos de Caire, le permitió cerrarlo arriba por 21 a 15.

Al inicio del segundo segmento, los de San Francisco ingresaron mejor, convirtieron, y se acercaron para empatarlo y luego liderar el tablero, yéndose al descanso arriba por 40 a 36. La Unión que se había quedado atrás y con poca efectividad en los lanzamientos, logró volver a marcar la cancha para convertir y quedar a tiro.

A la vuelta del descanso, el equipo de Porta mostró su mejor cara, aprovechó el mal momento del anfitrión y se alejó en el tanteador sin dejar dudas, cerrándolo arriba por 61-48. La Unión volvió al banco con el objetivo único de repuntar y volver a tomar el mando del juego para los últimos 10 minutos.

El final fue parejo, los de Guastavino convirtieron y la visita se apoyó en la diferencia impuesta para continuar con el dominio y festejar el pase a la final, imponiéndose por 83 a 73. De esta manera, San Isidro barrió la serie y se convirtió en el primer finalista de la competencia a la espera por el ganador del cruce entre Lanús y Gimnasia La Plata.

Será el segundo año consecutivo que el elenco cordobés accede a la gran definición, tras caer el año pasado 3-2 frente a Racing de Chivilcoy.