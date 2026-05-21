Menem respondió el fuego interno: “Si el Presidente pensara que miento, yo ya no estaría en este momento”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló públicamente por primera vez de la interna que lo tuvo como protagonista el último fin de semana.

“Siempre surgen diferencias, cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro. A cielo abierto, nada. A veces pasa y seguramente se va a ir acomodando con el tiempo”, planteó Menem.

El legislador nacional que responde a Karina Milei aludió así al enfrentamiento que mantiene con Santiago Caputo y que en los últimos días quedó expuesto en redes sociales, publicó Infobae.

Los dirigentes que responden al asesor presidencial denunciaron que Menem atacaba a funcionarios nacionales y a políticas públicas del gobierno a través de una cuenta falsa de X.

La versión fue rechazada por el propio Menem, que habló de un error un de una persona de su equipo pero negó rotundamente las presuntas operaciones políticas que le adjudicaban.

Milei tomó como propia la versión y la repitió en una entrevista pública, lo que originó una rebelión de la tropa caputista liderada por Daniel Parisini (“El Gordo Dan”) quien señaló que a Milei le están mintiendo y difundió un video para demostrarlo.

Feinmann le preguntó directamente a Menem si era el responsable de la cuenta “@periodistarufus”, señalada por el sector de Santiago Caputo como una usina desde la que se criticaba al Gobierno y a funcionarios nacionales. El presidente de la Cámara de Diputados lo negó de manera tajante.

“Es una falsedad absoluta”, respondió Menem, y cuestionó además otras versiones que circularon en redes sociales. “Ayer vi circulando alguna otra estupidez que decían que Menem tenía un perro, que hay una foto creada con IA”, señaló, antes de ironizar sobre la versión de que el supuesto perro se llamaba Rufus.

Ante la consulta sobre si le había mentido al presidente Javier Milei respecto del episodio, Menem defendió su vínculo con el mandatario y pidió “no subestimarlo”. “Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”, afirmó.

El dirigente riojano explicó que habló con Milei el mismo sábado en que se desató la controversia y sostuvo que todo se originó por un enlace de Instagram enviado por alguien de su equipo. “Algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió y cualquiera que lo abra le va a parecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, aseguró.

También le mencionaron las críticas de Daniel Parisini y de dirigentes cercanos a Santiago Caputo, quienes acusaron a Menem de atacar al Presidente desde hace tiempo. El titular de Diputados evitó confrontar directamente, aunque volvió a respaldarse en la relación que mantiene con Milei. “Si el Presidente pensara eso, yo ya no estaría en este momento”, respondió.

Menem sostuvo además que la mejor forma de responder a las acusaciones es “con resultados” y reivindicó su gestión legislativa al frente de Diputados. “A mí me encomendaron que cuando éramos pocos tratáramos de bloquear los intentos desestabilizadores y, cuando pudiéramos, ir aprobando leyes”, afirmó antes de enumerar proyectos impulsados por el oficialismo, como la Ley Bases y la Boleta Única de Papel.

En otro tramo de la entrevista, Menem defendió el funcionamiento legislativo del Gobierno y destacó que La Libertad Avanza consiguió avanzar con proyectos pese a estar lejos del quórum propio en ambas cámaras. “Nunca en la historia hubo un gobierno que tenga una minoría tan pequeña”, remarcó.

También reivindicó el rol de Karina Milei, del diputado Diego Santilli y de distintos ministros en las negociaciones parlamentarias. “Vamos hasta donde podemos, seguimos teniendo 95 diputados”, explicó.

Menem aprovechó además para hacer una defensa de la marcha de la economía y aseguró que existe una “divergencia” entre “el país real” y la imagen que, según él, transmiten algunos medios de comunicación.

“Hoy hay doce sectores que están bien y tres o cuatro complicados, pero también vienen creciendo”, sostuvo. En ese marco, aseguró que “lo peor ya pasó” respecto de la inflación y elogió la gestión económica del ministro Luis Caputo.

El presidente de Diputados también respaldó la eliminación de las PASO, iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. “Me parecen un espanto”, afirmó, y cuestionó el costo económico de las elecciones primarias.

“Son casi 300 millones de dólares para que los partiditos diriman sus problemas”, planteó. A la vez, defendió la necesidad de avanzar con consensos parlamentarios para aprobar la reforma electoral.

Consultado sobre versiones que lo ubicaban como eventual candidato a gobernador de La Rioja o incluso como presidenciable para 2031, Menem rechazó esas especulaciones y aseguró que está concentrado exclusivamente en la tarea legislativa.

“Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia”, afirmó.