Guillermo Meresman presentará dos libros sobre teatro entrerriano y del litoral en la Biblioteca de Oro Verde

Dos libros de Guillermo Meresman sobre el teatro entrerriano se presentarán este viernes en la Biblioteca Encuentros.

La Biblioteca Popular Encuentros de Oro Verde abrirá sus puertas el próximo viernes 22 de mayo a las 19.30 para la presentación de dos nuevos libros del autor, director e investigador teatral Guillermo Meresman: Escritos sobre teatro entrerriano (Ediciones Entre Ríos) y ¿Permanecer o irse? Algunos territorios e identidades en el teatro del litoral (Azogue Libros).

Radicado desde hace 17 años en el barrio El Triangular de Oro Verde, Meresman cuenta con una extensa trayectoria vinculada al ámbito teatral y fue distinguido con el Premio Fray Mocho Teatro en 1996. La actividad se propone como un espacio de reflexión e intercambio en torno a las principales figuras y procesos del teatro entrerriano, sus aportes culturales y su legado, además de ofrecer una aproximación a la literatura provincial desde la perspectiva teatral.

Durante la presentación, el autor dialogará junto a Nadia Grandón, integrante del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier). Posteriormente, el grupo Pintó Cantar acompañará la propuesta con un repertorio de canciones.

La actividad se desarrollará con entrada abierta al público y se enmarca en una propuesta destinada a fortalecer la difusión de la producción cultural y teatral de Entre Ríos.