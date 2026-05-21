Fito Páez, entre silbidos y aplausos en su show en Buenos Aires

El cantante Fito Páez recibió un amplio rechazo por parte del público durante la presentación de su nuevo disco y generó un fuerte conflicto en el microestadio Movistar Arena, entre silbidos, abucheos y espectadores que se retiraron del concierto.

El hecho ocurrió este miércoles 20 de mayo cuando el intérprete inició el concierto con el compilado “Novela” que, durante los primeros minutos, generó expectativa, pero con el correr del tiempo comenzaron los sonidos de desaprobación.

El espectáculo duró tres horas y, en el medio, Fito ya hizo notar su molestia al pedirle al público del fondo que acompañe porque había llegado el momento de los clásicos y no dejó pasar lo ocurrido. "Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar. No te escucho, man. Lo que pasó antes, pasó. Ahora canten", apuntó el músico mientras la gente miraba el celular o buscaba comida en las afueras de la tribuna.

“¿Quién es el telonero de hoy?”, “Devuélvenos la plata” y “¿Quién es el telonero de hoy?”, fueron solo algunos de los reproches en redes sociales, mientras que el enojo también arribó porque el concierto comenzó media hora tarde: “Esperé media hora, me parece una falta de respeto. Pagué tanto para no ver nada porque no ponen a Fito Páez en la pantalla. No vine a ver su álbum nuevo”.

Es que el músico había adelantado en sus redes que expondría este repertorio: “¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no? Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”.

Fuente: Noticias Argentinas.