Mick Jagger vuelve a la actuación: será parte del elenco de la película "Three Incestuous Sisters"

Mick Jagger será parte del elenco de la adaptación cinematográfica de la novela Three Incestuous Sisters ("Tres hermanas incestuosas"), de la autora estadounidense Audrey Niffenegger, a cargo de la directora italiana Alice Rohrwacher, junto a los miembros del reparto previamente anunciados Dakota Johnson, Josh O'Connor , Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Isabella Rossellini.

El líder de los Rolling Stones aterrizó en helicóptero a principios de esta semana en la isla volcánica de Stromboli, frente a la costa de Sicilia, donde se está rodando el drama gótico de Rohrwacher, según una fuente interna que confirmó las informaciones de la prensa italiana.

Three Incestuous Sisters marca el debut en inglés de Rohrwacher, ganadora en dos ocasiones del premio Cannes con Las maravillas (2014) y Feliz como Lázaro (2018). Esta película, que ha generado gran expectación, está basada en la novela gótica ilustrada de Niffenegger sobre tres hermanas que viven aisladas y cuya relación se ve alterada por la llegada del hijo de un farero. Otros detalles de la trama se mantienen en secreto.

Según informaciones de la prensa italiana, Jagger interpreta al farero, cuyo hijo es interpretado por Josh O'Connor.

La trayectoria en cine de Mick Jagger

Entre los papeles más destacados de Jagger se encuentran su debut en Performance, de Donald Cammell y Nicolas Roeg, donde jugó con su imagen pública interpretando a una estrella de rock decadente y acabada; un despiadado mercenario corporativo en Freejack, el fracaso de ciencia ficción de Geoff Murphy de 1992, que ahora es un clásico de culto; una drag queen en Bent, de Sean Mathias (2015); un ejecutivo hastiado que dirige una agencia de acompañantes en The Man From Elysian Fields, de George Hickenlooper (2001); y, más recientemente, un coleccionista de arte solitario en The Burnt Orange Heresy, la película de cine negro de 2019 del director italiano Giuseppe Capotondi, que se estrenó en Venecia.

A principios de este mes, los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “Foreign Tongues”, que saldrá a la venta el 10 de julio a través de Capitol Records. Esta colección de 14 canciones llega menos de tres años después de “Hackney Diamonds”, álbum ganador del premio Grammy, el primero de la banda en casi 15 años.

Fuente: Ámbito.