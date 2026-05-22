Una balacera en inmediaciones de la escuela Baxada del Paraná provocó temor en la comunidad

Este miércoles los alumnos del turno noche de la Escuela Secundaria N° 15 “De La Baxada del Paraná” vivieron momentos de extrema tensión por una balacera registrada en las inmediaciones del establecimiento. “Era una ametralladora o algo que tiraba así lo que se escuchaba”, dijo a Ahora una de las tantas personas consultadas.

Las detonaciones fueron tantas que el miedo se apoderó de los estudiantes, quienes intentaron retirarse. Sin embargo, los directivos decidieron mantenerlos dentro de las aulas para evitar que quedaran expuestos en pleno tiroteo. La situación impidió el normal dictado de clases y generó un clima de fuerte incomodidad.

De acuerdo a las mismas fuentes, los responsables de la institución se comunicaron con la Policía, pero no había móviles disponibles: los efectivos estaban afectados a operativos en Cáritas y en el barrio Brisa del Oeste.

Por prevención, tanto la Escuela Baxada como la Escuela Esparza (comparten edificio) resolvieron suspender las clases nocturnas y liberar a los alumnos a las 17.30. La medida busca resguardar a los jóvenes, ya que —según se indicó— los tiroteos suelen recrudecer al caer la tarde.

Las autoridades evalúan ahora modificar los horarios de cursado para garantizar mayor seguridad y evitar que los estudiantes vuelvan a quedar atrapados en medio de hechos violentos.

La ametralladora o arma modificada que los vecinos escuchan por las noches en la zona de Bajada Grande está en manos de delincuentes que tratan de ajustar sus diferencias poniendo en riesgo a toda la comunidad. “Es un arma modificada me la juego. La Policía ya tiene que saber en manos de quién está esa arma de fuego. Estamos asustados todos acá en la zona”, detalló un hombre que pidió reservar su identidad por temor a represalias