La actividad económica repuntó 3,5%: cuáles fueron los sectores que más y menos crecieron

La actividad económica tuvo un repunte intermensual de 3,5% en marzo según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras la caída de febrero del 2,1 por ciento. Con este dato la variación interanual fue de 5,5% mientras que en lo que va del año es de 0,4% y se confirma el discurso oficial de que la recuperación ya comenzó.

De los 15 rubros que reporta el Indec 14 mostraron una suba. Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.), siendo esta última la que mayor incidencia positiva tuvo sobre el indicador. Seguida por seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.). La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

En un escala más abajo se ubico Intermediación financiera (8,8% i.a.); Construcción (7,6% i.a); Transporte y comunicaciones (4,7%); Industria manufacturera (4,6% i.a.). En el caso de este último se trata de un buen dato en medio de las conversaciones que están manteniendo las autoridades del Ministerio de Economía con la Unión Industrial Argentina (UIA).

El único rubro que presentó una variación interanual negativa en marzo según el Indec fue Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria con 1,12% y una incidencia de -0,06 en el indicador general.

“El nivel de actividad económica alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo en la red social X. En donde remarcó que el indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento.

El economista de Outlier, Gabriel Caamaño, remarcó que el EMAE de marzo fue “mejor de lo esperado” y “recuperó algo mas de la caída de febrero”. “Esta ultima no se achicó como esperábamos. La interanual quedó en 5,5% en marzo, recordar que marzo 2025 fue malo. La interanual del primer trimestre en 1,7%. A diferencia de marzo, los datos primarios de abril no fueron buenos, así que es probable que sigamos con serrucho”, anticipó.

Las consultoras privadas ya estimaban que en marzo iba a haber una recuperación, para Analytica sería del 0,9% mientras que para Fundación Capital del 1,6 por ciento. Aunque, en el primer caso, destacaron que el repunte "se concentraron en la industria y el sector externo, mientras que el mercado interno permaneció deprimido“. También subrayaron que las estadísticas de recaudación comenzaron a mostrar señales de repunte, con el impuesto al cheque entre los tributos que acompañaron esta tendencia.

La apuesta por mitad de año

La apuesta del Palacio de Hacienda sigue siendo que la actividad tenga un repunte mayor en mayo o junio por medio de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la implementación de la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal. En cuanto a la Ley de Modernización Laboral, hay demoras en la reglamentación de iniciativas claves y aún se mantiene conversaciones con contadores que alertan de los riesgos que tienen los argentinos que saquen los dólares del colchón.

“Empieza el proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio; entonces, a partir de junio se vienen los mejores meses. Ahora estamos en un proceso de recuperación”, afirmó Caputo durante una entrevista a principios de mayo.