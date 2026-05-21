Paro docente: AGMER habló de un 80% de adhesión y el gobierno aseguró que el 72% asistió a clases

La jornada de paro docente convocada este jueves por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) dejó una fuerte disputa en torno al nivel de acatamiento a la medida de fuerza. Mientras desde el principal sindicato docente entrerriano afirmaron que la adhesión alcanzó el “80 por ciento”, desde el Consejo General de Educación (CGE) sostuvieron ante ANALISIS que “el 72 por ciento de los docentes asistió a las escuelas”, marcando así un escenario completamente distinto respecto al impacto real de la protesta.

La medida de fuerza se realizó en rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio y también contra la decisión del Ejecutivo provincial de otorgar por decreto un incremento salarial del 3,5 por ciento correspondiente a marzo, luego del fracaso de las negociaciones paritarias con los gremios docentes.

Según indicaron desde AGMER a ANALISIS, el paro tuvo “un alto nivel de acatamiento en toda la provincia”, con escuelas “prácticamente vacías” en distintos departamentos y una importante participación de trabajadores de la educación en las actividades de protesta y asambleas realizadas durante la jornada.

Sin embargo, la versión oficial fue muy diferente. Fuentes del CGE señalaron a ANALISIS que el relevamiento realizado por el organismo arrojó que “el 72 por ciento de los docentes concurrió a trabajar”, lo que implicaría una adhesión cercana al 28 por ciento.

La diferencia entre ambas cifras expone nuevamente la disputa política y sindical alrededor de la conflictividad docente en Entre Ríos y la dificultad de establecer un parámetro uniforme sobre el alcance real de las medidas de fuerza.

Reclamos contra la reforma previsional

Uno de los principales ejes del paro estuvo vinculado al rechazo de AGMER al proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno provincial y que comenzará a discutirse en la Legislatura.

Desde el gremio vienen cuestionando especialmente la posibilidad de modificaciones en el régimen jubilatorio docente y advirtieron sobre el impacto que podrían tener eventuales cambios en la movilidad y en los sistemas especiales de jubilación.

La conducción sindical sostuvo en los últimos días que la iniciativa representa “un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados” y alertó sobre una posible pérdida de derechos históricos del sector docente.

El conflicto previsional se suma además al malestar salarial que atraviesa la relación entre el gobierno y los gremios estatales.

Aumento por decreto y tensión salarial

La medida de fuerza también se realizó luego de que el gobierno provincial resolviera liquidar por decreto un aumento salarial del 3,5 por ciento correspondiente al mes de marzo, tras no alcanzar un acuerdo en la negociación paritaria.

La decisión fue rechazada por AGMER, que consideró insuficiente la propuesta y cuestionó que el Ejecutivo avanzara de manera unilateral.

Desde el gobierno, en tanto, argumentaron que la oferta garantizaba actualización salarial y que la Provincia mantiene dificultades financieras para afrontar mayores incrementos.

El conflicto salarial se produce además en un contexto de caída de recursos provinciales y de fuerte discusión por el déficit de la Caja de Jubilaciones, uno de los argumentos centrales del oficialismo para impulsar la reforma previsional.

Descuentos por paro

En paralelo, el gobierno provincial ratificó que descontará el día a los docentes que hayan adherido a la medida de fuerza, tal como viene ocurriendo con los paros anteriores. "Este gobierno paga por días trabajados", confiaron fuentes oficiales a este medio.

La aplicación de descuentos salariales se convirtió en otro de los focos de tensión entre la gestión de Frigerio y los sindicatos docentes, que denuncian una política de “disciplinamiento” hacia los trabajadores de la educación.

Desde el Ejecutivo sostienen, en cambio, que los descuentos responden al criterio de “día no trabajado, día no pagado” y remarcan que la Provincia busca garantizar el normal dictado de clases.

En ese escenario, el conflicto docente continúa abierto y amenaza con profundizarse en medio de la discusión salarial y el avance del debate previsional en Entre Ríos.