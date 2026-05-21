El Gobierno dijo que "falta poco" para que Adorni presente la declaración jurada

La senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se adelantó dos meses al plazo máximo y presentó su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La maniobra puede leerse como un mensaje al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial sobre su patrimonio y que aún tiene pendiente su presentación.

Fuentes cercanas al funcionario garantizaron a este medio "falta poco" para que haga público el informe correspondiente al período 2025. Las mismas fuentes aclararon igualmente que "no hay una fecha definida".

En los pasillos de Balcarce 50 trascendió que podría presentarse antes de que comience el Mundial de Fútbol previsto para el 11 de junio. El presidente Javier Milei dijo hace 15 días que Adorni "tenía todo listo" para hacer la presentación, publicó BaeNegocios.

Mientras comenzaba a expandirse el escándalo con la aparición de nuevos bienes y viajes del jefe de gabinete, el Gobierno decidió extender el plazo oficial para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. Originalmente, el vencimiento estaba previsto para el 30 de mayo, pero finalmente fue prorrogado hasta el 31 de julio.

La presentación de Bullrich coincide con el reclamo público que hizo la senadora para que el ministro presente la suya para terminar con las especulaciones sobre sus bienes. La presentación de la exministra fue recibida formalmente el 20 de mayo por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado.

La ex PRO fue una de las dirigentes oficialistas que más claramente expuso la necesidad de avanzar con la presentación patrimonial de Adorni.

Desde el entorno presidencial buscaron minimizar la decisión de la senadora de adelantar la documentación. "Está todo bien", dijeron después de la nueva declaración jurada de Bullrich.

En el caso de Adorni, nunca quiso hablar sobre su situación particular porque si lo hiciera podría "entorpecer" la acción de la Justicia que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

La declaración de la senadora generó cierta incomodidad interna que dejó expuesto al ministro y vocero sobre la estrategia oficial para enfrentar el tema. Desde algunos sectores del oficialismo minimizaron el impacto político, mientras casi todas las encuestas muestran la caída en la imagen de Milei y del Gobierno.