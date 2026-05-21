La diputada Romero destacó la recategorización de la comuna de Ingeniero Sajaroff

La comuna se incorporó a la Primera Categoría conforme lo establece la Ley Nº 10.644. “No se trata solamente de una adecuación administrativa o jurisdiccional; estamos frente al reconocimiento de una comunidad que ha crecido, que ha fortalecido su identidad institucional y que hoy necesita contar con mayores herramientas para dar respuestas concretas a sus vecinos y vecinas”, dijo.

Señaló que la iniciativa “surge además de una realidad objetiva: el crecimiento demográfico y las nuevas demandas sociales, sanitarias y educativas que atraviesa la comuna. Y cuando una comunidad crece, el Estado tiene la responsabilidad de acompañar ese proceso con más capacidad de gestión, más autonomía y mejores posibilidades de planificación. Por eso, esta recategorización implica también fortalecer políticas públicas locales, acercando las decisiones a quienes conocen de primera mano las necesidades de su territorio”.

“Desde la Cámara de Diputados hemos sostenido en numerosas oportunidades la importancia de consolidar el sistema comunal entrerriano como una verdadera herramienta de desarrollo territorial. Las comunas no son estructuras menores: son gobiernos de cercanía, espacios donde el vecino encuentra respuestas inmediatas y donde la participación comunitaria adquiere un valor fundamental. Cada avance institucional que otorgue más facultades y mejores condiciones de administración significa también más democracia y más igualdad de oportunidades para el interior profundo de nuestra provincia”, sostuvo.

Dijo que “representa una decisión política que trasciende lo meramente técnico. La reubicación de Ingeniero Sajaroff en Primera Categoría reconoce el esfuerzo de una comunidad organizada, el trabajo cotidiano de sus autoridades y la necesidad de seguir construyendo un federalismo real dentro de Entre Ríos. Fortalecer a nuestras comunas es fortalecer el arraigo, el desarrollo local y la posibilidad de que nuestros pueblos sigan creciendo con autonomía y dignidad”.

Finalmente, destacó “la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de acompañar y promover este tipo de definiciones institucionales, entendiendo el enorme valor que tienen para el orden comunal de la provincia. Reconocer el crecimiento de nuestras comunidades y otorgarles mayores herramientas de gestión no es solamente una cuestión administrativa: es una señal clara de confianza en los gobiernos locales y en la capacidad de cada pueblo entrerriano para construir su propio futuro”.