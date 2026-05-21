Allanamiento en Paraná: desbaratan un punto de venta de drogas y detienen a un sospechoso

Tras los allanamientos se secuestraron elementos vinculados con el narcomenudeo y quedó una persona detenida.

Una investigación desarrollada por la División Unidad Operativa Federal Paraná permitió desarticular un presunto centro de comercialización de estupefacientes en la capital entrerriana. El operativo culminó con la detención de un hombre y el secuestro de cocaína fraccionada para la venta, plantas de cannabis y dinero en efectivo.

La pesquisa fue impulsada por efectivos dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes detectaron movimientos compatibles con el narcomenudeo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de avenida Jorge Newbery y calle 1745, en la ciudad de Paraná.

Tras reunir los primeros indicios, la Unidad Fiscal Especializada de Paraná -a cargo del fiscal Santiago Alfieri- dispuso profundizar la investigación mediante tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos, filmaciones y registros fotográficos. Las diligencias permitieron confirmar las maniobras ilícitas e identificar al principal sospechoso.

Con las pruebas incorporadas a la causa, el Juzgado de Garantías N° 7, encabezado por el juez Mariano Budasoff, autorizó el allanamiento del inmueble investigado.

Durante el procedimiento, los agentes federales detuvieron al acusado y secuestraron varias dosis de cocaína listas para su comercialización, plantas de cannabis sativa (marihuana), una suma de dinero en efectivo considerada de interés para la investigación, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa.

Fuentes relacionadas con el expediente señalaron que el material incautado será sometido a peritajes, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.