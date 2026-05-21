Fútbol: Nicolás Otamendi será el primer refuerzo de River en el mercado invernal

River llegó a un acuerdo con Nicolás Otamendi y el defensor será el primer refuerzo del mercado invernal. Tras haber concretado su salida del Benfica como jugador libre, el zaguero, confeso hincha del Millonario, firmará un contrato hasta diciembre del 2027 posiblemente antes del comienzo del Mundial.

Lo que parecía un anhelo hace algunos años atrás, por fin se concretará en las próximas horas. Nicolás Otamendi se pondrá la camiseta de River luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que representará a la selección argentina por última vez en su carrera. La idea es que firme su contrato por los próximos 18 meses antes de partir a Kansas City, donde el seleccionado de Lionel Scaloni hará base durante el certamen que comenzará el próximo 11 de junio.

Luego de seis temporadas en el Benfica, en las que disputó 281 partidos y convirtió 18 tantos, el oriundo de El Talar le puso punto final a su ciclo en Europa, donde también pasó por Porto y Manchester City y levantó 22 títulos con los tres clubes. A sus 38 años decidió emprender el regreso a la Argentina y cumplir su sueño de jugar en el Millonario, club del que es hincha.

De esta manera, Otamendi, que llega en plenitud física pese a su edad, se convertirá en el primer refuerzo de River en el mercado invernal y en el primero de la era Coudet, que llegó al banco de suplentes cuando ya había cerrado la ventana de verano.

Además, será el quinto campeón del mundo que integrará el plantel del Millonario, que ya cuenta con Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.