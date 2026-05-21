El próximo sábado será día de elecciones en el Club Echagüe

El sábado desde las 10 se celebrará la Asamblea General Ordinaria; de 14 a 18, las elecciones.

Atlético Echagüe Club tendrá el próximo sábado 23 de mayo una importante jornada para su vida institucional: se celebrarán las elecciones para la renovación de autoridades. Previamente tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria.

La actividad comenzará a las 10 en la sede social de calle 25 de mayo 555, donde se desarrollará la Asamblea General Ordinaria con el tratamiento del Orden del Día correspondiente. Más tarde, desde las 14 y hasta las 18 horas en el Salón Afinnis, se concretará el Acto Eleccionario para la renovación de autoridades de la institución.

“Invitamos a todos las socias y socios del club a formar parte de la Asamblea; se cita a las 10 para comenzar a las 11. Sería muy importante la presencia de todos para informarse, debatir y charlar el futuro de nuestra institución. Es una Asamblea con cambio de autoridades, por eso tendremos un acto electoral”, expresó el presidente del AEC, Gustavo Piérola, quién buscará su continuidad en el cargo.

El dirigente confirmó que “hay dos listas” e indicó que “es fundamental la participación para que todos nos vayamos comprometiendo con el futuro del club”. Y cerró: “Gane quien gane, esté quien esté en la conducción, lo importante es que la mayor cantidad de socios se vayan involucrando para que Echagüe continúe creciendo, con los cambios que queremos hacer y que el club necesita en lo deportivo, social y comunitario”.

Desde el club remarcaron la importancia de la participación de los socios en una jornada que representa uno de los pilares fundamentales de la vida democrática e institucional del Atlético Echagüe Club. La posibilidad de elegir autoridades y participar activamente en los espacios de decisión fortalece el crecimiento de la institución y reafirma el compromiso colectivo con la historia, el presente y el futuro del club.

Cronograma del sábado 23 de mayo:

* 10: Asamblea General Ordinaria

* Lugar: Sede Social (25 de Mayo 555)

* 14 a 18: Acto Eleccionario | Salón Afinnis

Fuente: NG Digital