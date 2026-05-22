A 23 años del puente Victoria-Rosario: la obra que cambió el mapa económico, turístico y logístico del Litoral

El 22 de mayo de 2003 quedó inaugurado oficialmente el enlace vial Victoria–Rosario, una de las obras de infraestructura más importantes construidas en el Litoral argentino en las últimas décadas. El complejo, de casi 60 kilómetros entre puentes, terraplenes y viaductos sobre el valle del río Paraná, transformó para siempre la conexión entre Entre Ríos y Santa Fe y redefinió la circulación económica, logística, turística y social de buena parte del país.

La obra permitió reducir drásticamente los tiempos de viaje entre ambas ciudades, integró corredores productivos estratégicos y consolidó una conexión clave dentro de la denominada “ruta bioceánica”, pensada para unir el Atlántico con los puertos del Pacífico a través del Mercosur.

Una obra estratégica para integrar regiones y mercados

La conexión física entre Victoria y Rosario no solo acercó ciudades: modificó el esquema logístico del centro del país. Antes de su inauguración, el cruce entre ambas provincias dependía fundamentalmente del túnel subfluvial Paraná–Santa Fe o del transporte fluvial.





Con el nuevo enlace, Entre Ríos quedó conectada de manera más directa con el complejo portuario rosarino, considerado uno de los principales polos agroexportadores de América Latina. La traza se convirtió rápidamente en una vía estratégica para el transporte de cargas, especialmente para la producción agrícola, ganadera e industrial proveniente del NEA y del Litoral.

Especialistas en infraestructura y comercio exterior coinciden en que el puente consolidó un corredor central para la salida de exportaciones hacia los puertos santafesinos y fortaleció la integración regional dentro del Mercosur.

Además, el corredor Rosario–Victoria pasó a formar parte de los proyectos de conexión bioceánica que buscan unir el Atlántico y el Pacífico mediante rutas estratégicas que atraviesan Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.

Los números del puente

La obra demandó una inversión cercana a los 377 millones de dólares y permitió integrar de manera directa a la Región Centro, convirtiéndose en una pieza clave del corredor bioceánico que conecta el Atlántico con los puertos y pasos hacia el Pacífico.





Actualmente, el enlace forma parte estratégica de la conexión entre: el complejo portuario agroexportador del Gran Rosario; las rutas del Mercosur; las rutas nacionales 12 y 14; la Hidrovía Paraná–Paraguay; y los corredores hacia Chile y Brasil.

Diversos informes de transporte ubican al corredor dentro de los ejes logísticos más relevantes para la salida de producción agroindustrial argentina.

En términos de circulación, el tránsito fue creciendo sostenidamente desde su apertura: en los primeros años circulaban entre 3.000 y 4.000 vehículos diarios; actualmente se registran picos superiores a los 12.000 vehículos por día en fines de semana largos y temporadas turísticas.

Un nudo logístico clave para el Litoral

La Ruta Nacional 174 se convirtió en una pieza central para el tránsito de cargas pesadas y para la circulación regional.





Por allí circulan diariamente miles de vehículos particulares, camiones y transporte de larga distancia. El puente funciona como un distribuidor estratégico que conecta: la Hidrovía Paraná–Paraguay; los puertos del Gran Rosario; las rutas nacionales del Mercosur; y los accesos hacia Córdoba y el oeste argentino.

La obra también permitió aliviar otros pasos regionales y generó una alternativa logística fundamental para el transporte terrestre.

Turismo y desarrollo económico regional

La conexión directa modificó profundamente la dinámica turística y económica de Entre Ríos. Desde la habilitación del puente, Victoria experimentó una fuerte expansión hotelera, gastronómica e inmobiliaria.





El enlace permitió: consolidar escapadas de fin de semana desde Rosario; potenciar el turismo termal y de pesca; y aumentar la actividad comercial regional.

Distintos estudios provinciales marcaron que la ciudad multiplicó su capacidad hotelera y recibió inversiones privadas vinculadas al casino, hotelería y emprendimientos turísticos luego de 2003.

Rosario, a su vez, consolidó su relación económica y comercial con el sur entrerriano. El intercambio permanente entre ambas ciudades generó nuevas dinámicas laborales, comerciales y educativas.

La discusión actual: peaje, mantenimiento y estado de la ruta

Otro de los ejes que volvió al debate en los últimos años es el futuro de la concesión vial y el mantenimiento del corredor.

La concesión original estuvo a cargo de la empresa Puentes del Litoral S.A. y posteriormente atravesó distintos procesos de renegociación y administración estatal.

En los últimos meses el enlace ingresó en una nueva etapa administrativa tras el cambio de concesión de la Ruta Nacional 174 y del complejo vial Rosario–Victoria.

Luego de varios meses sin concesionario, el corredor quedó nuevamente bajo administración privada y comenzó la implementación de un sistema de peaje totalmente electrónico, sin cabinas manuales y sin cobro en efectivo.

Actualmente, el peaje funciona mediante TelePASE y pagos digitales, dentro de un esquema “free flow” orientado a agilizar el tránsito.

La nueva concesionaria inició además tareas de bacheo, señalización y mantenimiento de la traza, luego de reiterados reclamos por el deterioro del asfalto y las condiciones de circulación.

Transportistas y usuarios continúan cuestionando: el estado del pavimento; el deterioro de banquinas; la falta de iluminación en sectores; y el mantenimiento integral de la ruta.

El nuevo esquema forma parte del proceso nacional de reconcesión y privatización de corredores viales estratégicos impulsado por el Gobierno nacional.

La inauguración: una obra celebrada como símbolo de integración

Durante el acto oficial de inauguración, el entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel definió la obra como “una vieja aspiración de Entre Ríos” y remarcó “su gran trascendencia en el plano nacional”, al considerarla “una conexión fundamental para unir los dos océanos”.

El gobernador santafesino Carlos Reutemann sostuvo: “Hace muchos años empezó el sueño de esta realidad que estamos viviendo hoy”, agradeciendo a quienes impulsaron el proyecto durante distintas etapas.

El acto contó además con la presencia del entonces jefe de Gabinete nacional Alfredo Atanasof, quien planteó que la obra formaba parte del “camino de reconstrucción” del país tras la crisis de 2001.

También participaron los entonces intendentes Hermes Binner y Jorge Valverde.

Distintos archivos periodísticos remarcan que Victoria vivió la inauguración como un hecho histórico que modificó “la geopolítica” de la ciudad y su integración regional.

En publicaciones institucionales y documentos históricos ligados al proyecto aparecen también referencias al entonces gobernador Jorge Busti, quien durante los años 90 impulsó la continuidad administrativa y política de la obra dentro del proyecto bioceánico.

El costado oscuro: narcotráfico y delitos complejos

Con el incremento de la circulación también crecieron los procedimientos policiales vinculados al narcotráfico y otros delitos complejos.

Desde la inauguración del enlace vial Rosario–Victoria en 2003, el corredor se transformó no sólo en un nodo logístico estratégico para la producción y el comercio, sino también en una vía utilizada por organizaciones criminales para el traslado de estupefacientes entre Rosario, Buenos Aires y la región mesopotámica.

Aunque no existe una estadística pública consolidada, un relevamiento de este medio permite detectar: más de 70 procedimientos importantes de secuestro de droga en el corredor Rosario–Victoria desde la inauguración del puente; decomisos de marihuana, cocaína y drogas sintéticas; y utilización frecuente del enlace como ruta de traslado hacia Entre Ríos, Buenos Aires y Uruguay.

Fuentes policiales y judiciales sostienen que el corredor se transformó en una vía estratégica para organizaciones narco por varias razones: conexión rápida con Rosario; menor densidad histórica de controles; salida hacia rutas nacionales del Litoral; y vinculación con corredores internacionales.

Entre los casos más resonantes aparecen: cargamentos de cientos de kilos de marihuana interceptados en puestos camineros; secuestros de cocaína transportada en vehículos particulares; y detenciones vinculadas a bandas rosarinas.

Además de droga, en la zona se multiplicaron operativos por contrabando, armas y cargas ilegales, consolidando al enlace como un punto estratégico de control federal.

Algunos datos concretos

En 2021, Gendarmería secuestró más de un kilo de cocaína y medio kilo de marihuana ocultos en un automóvil en el peaje Isla La Deseada.

En 2023 se instaló un escáner de rayos X en el ingreso a Entre Ríos para reforzar los controles de narcotráfico y contrabando en el corredor.

El puente forma parte del esquema de vigilancia federal vinculado al combate del narcotráfico en Rosario y el denominado “Plan Bandera”.

Un puente que redefinió el Litoral

A 23 años de su inauguración, el puente Rosario–Victoria continúa siendo mucho más que un enlace vial.

La conexión transformó la economía regional, integró mercados, impulsó el turismo y consolidó un corredor logístico estratégico. Pero también expuso nuevas problemáticas vinculadas al crecimiento del tránsito, el delito organizado, el impacto ambiental sobre el humedal y la necesidad de sostener inversiones permanentes en infraestructura y controles.

Con sus luces y sombras, el enlace vial cambió definitivamente la geografía económica y social del Litoral argentino.

Fotos: Diario La Mañana Victoria