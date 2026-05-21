IAPV relanzó créditos hipotecarios para municipios y particulares: “Estamos ante un cambio de paradigma”

El Gobierno provincial anunció el relanzamiento de créditos para municipios y familias. Confirmaron que ya no habrá sorteos, sino que será indispensable cumplir requisitos y solicitarlos.

En conferencia de prensa, este jueves el secretario de Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, informó sobre el programa Raíces que relanza el financiamiento para construcción de viviendas. En esa línea, destacó la política habitacional a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). “Estamos en un profundo cambio de paradigma en lo que venía haciendo el Instituto. Es buscar herramientas que nos permitan dar mayor cantidad de soluciones habitacionales, optimizando al máximo los recursos con los que contamos”, expresó.

Colello recordó que históricamente se construyeron viviendas sociales, pero que en la actualidad hay necesidad de brindar otras herramientas. “Es una herramienta válida, pero no alcanza porque el tiempo de la construcción va detrás del creciente déficit habitacional”, indicó.

No obstante, aclaró que eso no significa dejar de hacer viviendas y recordó que hay proyectos que se están continuando, en el marco de un proceso de ordenamiento que incluye la entrega de 20.000 escrituras.

Respecto del nuevo programa, detalló: “Estamos frente al relanzamiento de líneas de crédito, primero direccionadas a municipios que cuentan con lotes que no tienen servicios. IAPV tiene créditos para obras necesarias y convertirlos en lotes aptos para soluciones habitacionales. Y en segundo lugar créditos direccionados a personas individuales o familias que no están en condiciones de acceder al mercado financiero o bancario”.

En relación a los créditos hipotecarios para los entrerrianos, indicó que habrá una línea destinada para mejora, ampliación o terminación de vivienda y otra línea destinada a personas que cuentan con un lote y necesitan financiamiento para construcción de la vivienda. Entre los requisitos, podrán solicitarlo familias de dos a diez salarios vitales y móviles, mayores de 18 años, que pueden inscribirse a los créditos disponibles.

Por otro lado, el funcionario provincial destacó que cambia el proceso de selección de los beneficiarios. “Antes el proceso iba a una bolsa de potenciales beneficiarios que se terminaban sorteando, en la que el beneficiario tenía poca previsibilidad y se necesitaban etapas previas. Eso se termina y vamos hacia un sistema que tiene objetividad, previsibilidad y transparencia. Consiste en una serie de condiciones que, si uno cumple con esos requisitos, en la medida que haya stock de crédito, aplica directamente. Es un sistema más rápido, dinámico y transparente y que en definitiva le da mayor previsibilidad al potencial beneficiario”, explicó.

Colello anticipó que también están trabajando con Banco Entre Ríos y Banco Nación en futuros créditos que se anunciarán oportunamente para personas en condiciones de acceder al mercado financiero. “Vamos a colaborar para que esos créditos sean más amigables y posibles al bolsillo de los entrerrianos”, afirmó.