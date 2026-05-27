Con una variada cartelera musical, se prepara una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Colonización

La localidad de San José llevará adelante la 39° Fiesta Nacional de la Colonización durante los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio en el Predio Multieventos. Esta celebración, que coincide con el 169° aniversario de la fundación de la primera colonia agrícola militar de la provincia en 1857, propone honrar el legado de las familias inmigrantes y fortalecer la identidad local basada en el trabajo y la cultura comunitaria.

El evento se posiciona estratégicamente en el calendario invernal, apenas finalizado el mundial de fútbol, para congregar a residentes y turistas en torno a un programa que incluye espectáculos musicales de primer nivel, gastronomía típica, desfiles evocativos y competencias deportivas en diferentes puntos de la ciudad.

La apertura de la fiesta tendrá lugar el viernes 24 de julio con una propuesta marcadamente litoraleña y popular sobre el escenario principal. Durante esta primera jornada, se presentarán artistas como Pitingo Izaguirre, el grupo No Tiene Goyete y Andrea Morel. El cierre de la noche estará a cargo de Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero.

El sábado 25 de julio la actividad comenzará temprano con el tradicional Almuerzo Popular, que contará con las actuaciones de Maxi Fernández y el dúo integrado por Alejandra y Daniel. Por la noche, el escenario principal recibirá al Turco Ríos junto a su ballet, seguido por las presentaciones de Facundo Torresan y Hernán Paz y Los Duendes.

El momento central de la jornada será la actuación de Luciano Pereyra, quien regresa a la ciudad en el marco de los festejos por la fundación de la colonia.

Además de la oferta musical, el predio contará con una exposición de vehículos antiguos y una variada feria de artesanos y emprendedores locales que exhibirán la capacidad productiva de la microrregión Tierra de Palmares.

El cierre del evento, programado para el domingo 26 de julio, estará orientado a un ambiente festivo y bailable con la participación de agrupaciones como Rosa Negra, La Quarentona, La Kuppe y el grupo santafesino Los Lirios.

Paralelamente a los espectáculos en el Predio Multieventos, la ciudad desarrollará una agenda de actividades complementarias que incluyen un desfile donde las instituciones locales recrean escenas de la vida de los colonos, una maratón atlética, un torneo de pesca y una competencia en el polígono de tiro.

El patio gastronómico ofrecerá platos que remiten a la herencia europea de los fundadores.

De acuerdo a las disposiciones organizativas, los ciudadanos de San José podrán acceder de manera gratuita durante todas las jornadas presentando su Documento Nacional de Identidad, mientras que para el público general se ha estipulado una entrada con un valor de $10.000 para los días sábado y domingo.