El Cineclub Fcedu dictará un taller gratuito de cine y lectura

El Cineclub de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, en conjunto con la Biblioteca Popular María Esther de Miguel, llevará adelante un ciclo de talleres titulado "Se cumplió la profecía: la imaginación como herramienta política". La propuesta se desarrollará de manera bimodal y alternada en dos sedes: los encuentros de literatura tendrán lugar los viernes a las 17 en la biblioteca ubicada en el Polideportivo del Barrio Aatra, mientras que las jornadas de cine se realizarán los miércoles a las 18:30 en el auditorio de la facultad, sito en calle Buenos Aires 389.

La dinámica del taller está organizada en tres ejes temáticos que se extenderán a lo largo de seis semanas, comenzando este viernes 29 de mayo. El primer eje, denominado "Imaginar otro mundo es posible", iniciará con la lectura y análisis del cuento Utopía de un hombre que está cansado de Jorge Luis Borges en la sede del Barrio Aatra, para continuar el miércoles 3 de junio en la facultad con la proyección del filme Hombre mirando al sudeste, del director Eliseo Subiela.

El segundo bloque de contenidos, bajo el interrogante ¿Quién imagina?, se llevará a cabo durante el mes de junio. El viernes 12 se abordará el texto Un día de un periodista norteamericano en 2889 de Julio Verne, explorando las visiones futuristas y los alcances de la tecnología en la comunicación. El miércoles 17 de junio el debate se trasladará a la pantalla con la película La Antena, de Esteban Sapir.

A través de este eje, los coordinadores del taller pretenden analizar quiénes son los sujetos que tienen el poder de proyectar el futuro y cómo los medios de comunicación y el lenguaje influyen en la construcción de la subjetividad colectiva.

Finalmente, el tercer eje titulado "La imaginación como gesto mínimo" cerrará el ciclo entre fines de junio y principios de julio. En esta instancia se trabajará con la obra de Juan José Saer, específicamente con Carta a la vidente y Discusión sobre el término zona, en el encuentro de literatura previsto para el viernes 26 de junio. El cierre definitivo del taller será el miércoles 1 de julio en la facultad con la proyección de Historias mínimas, de Carlos Sorín.

Este último tramo se enfoca en rescatar lo cotidiano y los pequeños actos de resistencia creativa como formas legítimas de acción política.

La actividad es libre y gratuita para personas de todas las edades, y desde la organización aclararon que no se requieren conocimientos previos en cine ni en literatura para participar.

Los interesados en asistir deben completar el formulario de inscripción.