Un fallo judicial dio lugar a una medida cautelar de ATE y frenó los despidos en el INTI

La Justicia falló a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) este martes y frenó el avance de los despidos y la reestructuración impulsada en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La decisión judicial suspende los efectos de la Resolución 42/26, una medida oficial que había dispuesto la baja de más de 900 servicios técnicos y que, según denunciaba el gremio, abría la puerta a cientos de cesantías.

La resolución fue firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, en el marco de una acción de amparo sindical presentada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Según el documento judicial, el magistrado ordenó al INTI “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo” derivado de la Resolución 42/26 del Consejo Directivo del organismo. La medida incluye la prohibición de realizar cesaciones, transferencias o modificaciones de funciones, así como cualquier movimiento de equipamiento técnico destinado a reubicaciones o desmantelamiento de servicios.

Además, el fallo exige “la garantía de ocupación efectiva” para todos los trabajadores afectados, con mantenimiento pleno de sus categorías, salarios y condiciones laborales vigentes al 14 de abril de 2026, informó Ámbito.

La reacción de ATE

Tras conocerse la decisión judicial, Aguiar celebró el fallo a través de sus redes sociales y calificó la medida como “un histórico triunfo para los estatales”.

“La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI”, escribió el dirigente sindical, quien además sostuvo que la resolución representa “un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”.

En ese sentido, agregó: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”. El dirigente también aseguró que el fallo impide el “desmantelamiento del organismo” y apuntó contra las políticas de ajuste sobre el sector público. “Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”, concluyó.