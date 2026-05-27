Internaron al conductor de una de las camionetas que chocó en el Acceso Norte de Paraná

Uno de los conductores que protagonizó un siniestro vial este martes 26, alrededor de las 19.15, en el Acceso Norte de Paraná, mano al Este, entre las calles Juan Morath y Juan L. Tal como adelantó Ahora, el hecho involucró a dos camionetas que colisionaron en el retorno hacia Gobernador Maya.

Personal de la Comisaría Séptima y los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras el aviso de la División 911. Allí constataron que una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 60 años, oriundo de Comodoro Rivadavia, impactó contra el lateral derecho de una Volkswagen Amarok guiada por un hombre 65 años, oriundo de María Grande, informó Ahora.

Como consecuencia del choque, el chubutense sufrió una herida profunda en la cabeza de unos 7 centímetros, con pérdida de sangre y confusión. Fue trasladado consciente en una ambulancia del Hospital San Martín, donde ingresó a la sala de emergencias con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano con hemorragia y politraumatismos, quedando a la espera de estudios médicos.

En la Amarok viajaban cinco acompañantes quienes resultaron ilesos al igual que el conductor. La Policía Científica intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del accidente. El tránsito estuvo parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control.