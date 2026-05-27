Trabajo le dio una prórroga a Tres Arroyos y crece la tensión del conflicto por el incumplimiento empresarial

La audiencia que estaba prevista para este miércoles en la delegación central de la Secretaría de Trabajo de la Provincia en Paraná entre los sindicatos de empleados de Granja Tres Arroyos y representantes de la compañía se suspendió hasta nuevo aviso y aumenta la preocupación de las mil familias que dependen de la planta La China en Concepción del Uruguay, donde se hacía una movilización al Monumento a Urquiza.

Según confirmaron fuentes gremiales a Ahora, la empresa no confirmó su asistencia a la audiencia urgente convocada por la cartera laboral de la provincia. A la compañía avícola le dieron una prórroga y ahora se espera por una nueva fecha para que las partes se encuentren a negociar una salida al cierre intempestivo y “hasta nuevo aviso” de la planta principal de La Histórica.

Mientras debía desarrollarse la audiencia en Trabajo, los obreros de la planta La China y sus familias convocaron a una manifestación ante el Monumento a Urquiza en Concepción del Uruguay. El llamado fue espontáneo. “La movilización es de autoconvocados. La organizan los mismos trabajadores”, aclararon desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

Obreros y sus familias reclaman una solución al conflicto que mantiene paralizada la producción y pone en riesgo alrededor de mil puestos laborales.

La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay cerró sus puertas “hasta nuevo aviso” este martes, en un nuevo capítulo de una crisis que lleva más de dos años y que no parece tener fin.

Desde el gremio advirtieron que la situación es “muy difícil de remontar” y cuestionaron la falta de certezas sobre la continuidad laboral. Además, señalaron que el cierre de la planta “hasta nuevo aviso” genera incertidumbre en cientos de familias que dependen de la actividad.

En este contexto, la audiencia de este miércoles en Paraná era determinante para intentar destrabar el conflicto y conocer qué medidas adoptará la empresa frente a la crisis. Ahora será reprogramada, para una nueva fecha a confirmar.