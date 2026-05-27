Paraná y Villaguay participan en China del foro BRICS sobre industria, energía y tecnología

La participación de la delegación entrerriana en el BRICS PartNIR Innovation Center Entrepreneurs Forum, que se desarrolla en la ciudad china de Xiamen, trasciende una agenda institucional o protocolar y se inserta en uno de los espacios multilaterales más relevantes de la actualidad para discutir cooperación industrial, manufactura inteligente, transición tecnológica y articulación económica entre países emergentes.

La misión, impulsada junto al grupo CEDA, se desarrolla en un foro organizado por el Municipio de Xiamen y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, que reúne a representantes de 25 países, organismos internacionales, ciudades, empresas líderes y actores productivos para debatir cómo será la próxima etapa del desarrollo industrial global.

En ese marco, Paraná y la provincia de Entre Ríos participan de un escenario donde la discusión gira en torno a la inteligencia artificial aplicada a la industria, automatización, fábricas inteligentes, energía limpia, software industrial, infraestructura y nuevas formas de cooperación Sur-Sur.

La agenda del foro refleja una transformación profunda: el mundo ya no discute únicamente comercio exterior o intercambio de bienes, sino también capacidad tecnológica, soberanía productiva, financiamiento, logística, energía y nuevas formas de integración económica.





La mirada institucional de las ciudades

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participa del foro observando cómo las ciudades comienzan a insertarse en los nuevos procesos globales de cooperación industrial y tecnológica.

Uno de los ejes centrales del encuentro es la construcción de redes internacionales de ciudades vinculadas a la nueva revolución industrial, donde los gobiernos locales empiezan a debatir infraestructura, planificación urbana, energía, innovación y desarrollo económico.

La participación de Romero busca poner en agenda cómo impactan los cambios globales sobre las ciudades intermedias y cuáles son las herramientas que comienzan a utilizarse para sostener el desarrollo en un escenario internacional cada vez más competitivo y tecnológico.

Energía, infraestructura y desarrollo estratégico

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, aporta una mirada vinculada a los factores energéticos, industriales y territoriales que empiezan a definir el desarrollo de las provincias.

La agenda del foro pone especial énfasis en la energía limpia, la transformación industrial, la automatización y las cadenas logísticas inteligentes.

En ese contexto, Fuertes sigue de cerca cómo las economías emergentes buscan acelerar sus capacidades productivas mediante infraestructura, tecnología y planificación estratégica, entendiendo que la discusión energética será uno de los grandes ejes del desarrollo durante la próxima década.

Economía, financiamiento y gestión pública

La secretaria de Hacienda de Paraná, Alexis Bilbao, participa analizando modelos de planificación económica, financiamiento e integración entre el Estado y la industria.

El foro PartNIR se consolidó como una plataforma desde la cual China articula inversión, cooperación industrial, transferencia tecnológica y planificación de largo plazo.

La mirada técnica y económica de Bilbao apunta a comprender herramientas de gestión y modelos de desarrollo aplicados a escala global que puedan servir para fortalecer capacidades institucionales y económicas en el ámbito local.

Cooperación productiva y energías alternativas

Por su parte, Emiliano Gómez Tutau, presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de Paraná e integrante y secretario del grupo CEDA, participa del foro observando herramientas de cooperación industrial, integración productiva y transferencia tecnológica vinculadas a la nueva industrialización que impulsa el ecosistema BRICS.

Su participación está orientada a analizar cómo ciudades y regiones pueden fortalecer sus capacidades económicas mediante innovación, incorporación tecnológica y nuevos mecanismos de cooperación internacional, especialmente en áreas vinculadas a manufactura inteligente, automatización y energías alternativas.

En ese marco, también sigue de cerca la experiencia china en infraestructura energética y desarrollo de tecnologías vinculadas a paneles solares y generación sustentable, en línea con iniciativas que Paraná ya comenzó a desarrollar a través de su parque fotovoltaico y la discusión sobre nuevas capacidades energéticas para el crecimiento productivo de la ciudad y la región.