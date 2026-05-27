Almacén de los 33 recibe una jornada dedicada a las tradiciones rusas

En el marco de la agenda denominada Los Días de la Cultura Rusa en Paraná, la Casa de Rusia en Paraná y Almacén de los 33 llevarán a cabo la inauguración de la exposición fotográfica titulada "Pueblos de Rusia". El evento se desarrollará este viernes 29 de mayo a partir de las 20 en el espacio cultural ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges. La propuesta busca estrechar los lazos culturales entre ambas naciones a través de un registro visual de las diversas comunidades que habitan el territorio ruso.

La velada contará con una destacada propuesta musical protagonizada por dos referentes locales de amplia trayectoria internacional. El tenor paranaense Fabián Solaro será el encargado de la parte vocal, aportando su experiencia en el ámbito de la ópera y el pop lírico.

Solaro, quien inició su formación a los ocho años en la Asociación Verdiana bajo la tutela del maestro Anselmi, posee una sólida base en el repertorio italiano debido a sus raíces piamontesas. Sin embargo, su carrera cobró una nueva dimensión en 2021 al representar a la Casa de Rusia en un certamen internacional en Yalta, Crimea, donde logró posicionarse como el único finalista latinoamericano entre más de trescientos participantes de todo el mundo.

Acompañando al cantante lírico, se presentará el músico Aldo Taborda, reconocido acordeonista, arreglador y compositor. Taborda construyó una carrera que traspasa las fronteras regionales, obteniendo distinciones de relevancia global como el cuarto puesto en el Festival Internacional de Acordeón de Castelfidardo, Italia, en el año 2007, dentro de la categoría dedicada a la obra de Astor Piazzolla.

La exposición fotográfica Pueblos de Rusia ofrecerá un recorrido documental que busca acercar al público local a la heterogeneidad étnica y las tradiciones de un país con una vasta extensión geográfica. A través de las imágenes, se intenta desmitificar visiones monolíticas sobre la sociedad rusa, exhibiendo la convivencia de múltiples identidades que conforman el tejido actual de esa nación.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual carta de comidas y bebidas. Además, habrá un brindis de honor.

La actividad contará con entrada libre y gratuita.