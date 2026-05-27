El Ciclo de Cine Payaso concluye su programación con la proyección una película

La organización teatral La Liga de Payasos, en colaboración con el espacio Relámpago Verde, llevará a cabo la última función de su Ciclo de Cine Payaso este jueves 28 de mayo a las 21. El encuentro tendrá lugar en la Cantina Ferrero, ubicada en calle Piedrabuena 133, donde se proyectará la película La Fée, una producción de 2011 dirigida por el trío conformado por Bruno Romy, Dominique Abel y Fiona Gordon. Esta iniciativa busca generar un espacio de difusión para el género del clown y la comedia física.

La película seleccionada para este cierre narra la historia de Dom, un empleado de un motel en un pueblo costero cuya vida está marcada por la rutina y una tendencia natural hacia los accidentes cómicos. La trama da un giro fantástico cuando llega al establecimiento una mujer que asegura ser un hada y le ofrece cumplirle tres deseos, desencadenando una serie de eventos.

A través de este relato, los directores despliegan una propuesta visual de efectos especiales artesanales y gags coreografiados que retoman la ingenuidad voluntaria de los grandes maestros de la comedia clásica.

Más allá del entretenimiento y la destreza técnica de sus intérpretes, el largometraje es una metáfora sobre la soledad y las presiones del mundo contemporáneo. El guion desliza reflexiones sobre la necesidad de ayuda mutua, el valor del amor en entornos automatizados e incluso aborda temáticas como la inmigración clandestina, siempre bajo el tamiz de la mirada payasa.

Esta profundidad temática es la que motivó a los organizadores a incluir la obra en el ciclo, entendiendo que el payaso no es solo un personaje de circo, sino un observador transgresor de la realidad capaz de señalar las contradicciones humanas mediante la risa.

La función cuenta con el respaldo del Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos.

La actividad tendrá un valor de $3.000.