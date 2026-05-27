Premios Gardel 2026: Milo J fue el gran protagonista y se llevó el Oro

Milo J fue galardonado con el Gardel de Oro.

Los Premios Gardel se entregaron este martes en el Teatro Coliseo, conducidos por Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contó con la presencia de público general. La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) -o más conocida como la “Cámara Argentina de Música Grabada”.

Como lo indicaban todos los pronósticos, Milo J fue el gran ganador de la noche mayor de la música argentina y se quedó con el premio principal, el Gardel de Oro, tras imponerse en la categoría Álbum del año.

“Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida; a mí y a un montón de personas”, dijo el gran ganador de la noche. También agradeció a su madre, Aldana. “Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, me salvaron la vida de una u otra manera”.

Todos los ganadores

-Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

-Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

-Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

-Canción del Año

"Niño" – Milo J

-Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

-Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

-Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

-Mejor Canción de Folklore

"Niño" – Milo J

-Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

-Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

-Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

-Productor del año

Evlay

-Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

-Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

-Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

-Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

-Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

-Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

-Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

-Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

-Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

-Mejor Canción de Pop

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

-Mejor Canción de Hip Hop / Rap

"Gil" – Milo J, Trueno

-Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

-Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

-Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos

-Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

-Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

-Mejor Colaboración

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

-Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

-Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

-Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

-Mejor Canción de Autor

"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

-Mejor Nuevo Artista

Blair

-Grabación del Año

"Niño" – Milo J

-Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

-Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

-Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

-Mejor Canción Urbana

"Olimpo" – Milo J

-Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

-Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

-Mejor Canción Tropical / Cumbia

"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

Fuente: La Nación, Noticias Argentinas.