Premios Gardel 2026: Milo J fue el gran protagonista y se llevó el Oro

Milo J fue galardonado con el Gardel de Oro.
Los Premios Gardel se entregaron este martes en el Teatro Coliseo, conducidos por Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contó con la presencia de público general. La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) -o más conocida como la “Cámara Argentina de Música Grabada”.
Como lo indicaban todos los pronósticos, Milo J fue el gran ganador de la noche mayor de la música argentina y se quedó con el premio principal, el Gardel de Oro, tras imponerse en la categoría Álbum del año.
“Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida; a mí y a un montón de personas”, dijo el gran ganador de la noche. También agradeció a su madre, Aldana. “Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, me salvaron la vida de una u otra manera”.
Todos los ganadores
-Reconocimiento a la trayectoria
Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
-Álbum del Año (Gardel de oro)
La Vida Era Más Corta – Milo J
-Mejor Álbum Artista Pop
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
-Canción del Año
"Niño" – Milo J
-Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
-Mejor Álbum Urbano
166 (Deluxe) retirada – Milo J
-Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf
-Mejor Canción de Folklore
"Niño" – Milo J
-Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Malportada – Nathy Peluso
-Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos
-Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante, Carca
-Productor del año
Evlay
-Mejor Videoclip Corto
“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
-Mejor Canción Pop Rock
“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
-Mejor Canción de Tango
“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
-Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
-Mejor Álbum Música Electrónica
Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
-Mejor Canción en Vivo
“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
-Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo, La Delio Valdez
-Mejor Canción de Rock
“In the City”, Charly García & Sting
-Mejor Álbum de Reggae/Ska
La Respuesta, Leonchalon
-Mejor Canción de Pop
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
-Mejor Canción de Hip Hop / Rap
"Gil" – Milo J, Trueno
-Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango – EMPA
-Mejor Videoclip Largo
Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
-Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos - Divididos
-Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
-Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
-Mejor Colaboración
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
-Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
EUB Deluxe – Trueno
-Mejor Álbum de Cuarteto
Que sed – Luck Ra
-Mejor Álbum en Vivo
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
-Mejor Canción de Autor
"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
-Mejor Nuevo Artista
Blair
-Grabación del Año
"Niño" – Milo J
-Mejor Álbum de Música Global
Latinaje – Cazzu
-Mejor Colaboración Urbana
Gil Milo J, Trueno
-Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
Querida Yo – Yami Safdie
-Mejor Canción Urbana
"Olimpo" – Milo J
-Mejor Álbum Pop Alternativo
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
-Mejor Álbum Conceptual
La Vida Era Más Corta – Milo J
-Mejor Canción Tropical / Cumbia
"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
Fuente: La Nación, Noticias Argentinas.