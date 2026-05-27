Colón tuvo un movimiento económico de $1.160 millones durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, informó que durante el fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo la ciudad registró más de 10.500 pernoctes y un impacto económico estimado en $1.160 millones. El gasto promedio diario de los turistas alojados alcanzó los $95.000, mientras que se estimó el ingreso de aproximadamente 2.000 excursionistas que acompañaron la actividad turística y comercial del destino.

El relevamiento local registró una ocupación del 55% en hotelería, 45% en cabañas y bungalows y 25% en casas y departamentos turísticos, reflejando un nivel de actividad acorde a una tendencia nacional caracterizada por escapadas de corta duración, viajes regionales y un consumo más moderado.

Feria del Puerto y agenda de actividades

Entre las principales actividades del fin de semana se destacó la Feria del Puerto – Edición Día de la Patria, que se desarrolló del 23 al 25 de mayo en la Explanada del Puerto. La propuesta reunió artesanos de la Fiesta Nacional de la Artesanía, productores locales, gastronomía regional, espacios recreativos y espectáculos musicales, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para residentes y visitantes.

Propuestas culturales en la Casa del Bicentenario

La agenda cultural también tuvo una destacada participación en la Casa del Bicentenario, con propuestas teatrales y espectáculos para diferentes públicos durante todo el fin de semana, ampliando la oferta recreativa y cultural de la ciudad. Se presentaron espectáculos como “Distintas – Licenciadas en Humor”, con una propuesta de humor y entretenimiento, y “Celular”, una comedia dramática para público adulto interpretada por Darío Dobal, que abordó con humor y profundidad temas vinculados a la vida contemporánea, la soledad y la necesidad de conexión.

Termalismo y beneficios regionales

El producto termal volvió a ocupar un lugar central dentro de las preferencias de quienes visitaron la ciudad. Termas Colón ofreció actividades recreativas para toda la familia, incluyendo propuestas deportivas, juegos, música en vivo y actividades especiales vinculadas a la conmemoración del 25 de Mayo.

Cabe destacar, que hasta el 30 de junio continua vigente el Pasaporte Termal Tierra de Palmares, iniciativa que integra beneficios y descuentos en los complejos termales de Colón, San José y Villa Elisa, junto con el Parque Nacional El Palmar.

Patrimonio histórico y circuitos turísticos

El patrimonio histórico y cultural también formó parte de los circuitos elegidos por los visitantes. El Museo Provincial Molino Forclaz mantuvo abiertas sus puertas durante todo el fin de semana y presentó su propuesta de visitas guiadas teatralizadas, una experiencia que permite conocer la historia de las familias inmigrantes y el desarrollo productivo de la región.

A estas propuestas se sumaron las ferias de artesanos y manualistas con propuesta de música en vivo, los circuitos gastronómicos, las bodegas, las actividades náuticas sobre el Río Uruguay y las experiencias vinculadas a la naturaleza, con el Parque Nacional Parque Nacional El Palmar como uno de los principales atractivos de la región.

Una oferta diversificada durante todo el año

Colón volvió a ofrecer durante el fin de semana largo una propuesta basada en el termalismo, la gastronomía, la cultura, la naturaleza y las actividades recreativas, consolidando una agenda que continúa posicionando al destino entre las principales opciones turísticas de la provincia de Entre Ríos.

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura destacaron la importancia de sostener una oferta diversificada durante todo el año, acompañando el movimiento turístico y comercial de la ciudad.