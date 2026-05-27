Reforma previsional: “Es una ley de hace 30 años que necesita ser revisada sin cercenar derechos adquiridos”

"El debate tiene que ser con un discurso a conciencia, buscando los consensos y demostrando que objetivamente la expectativa de vida ha cambiado, las condiciones laborales han cambiado, y no cercenar ningún derecho adquirido por nuestros jubilados, me parece que es fundamental", afirmó Cavagna.

El senador provincial Rafael Cavagna (JxER-Nogoyá) se refirió al debate que iniciará hoy sobre el proyecto de reforma previsional, que cosechó críticas y rechazos de los gremios estatales y hasta de ex magistrados del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cavagna contó que en viaje hacia Paraná acercaron a dos docentes que hacían dedo en la ruta con quienes dialogó sobre el proyecto de reforma previsional. “Estuvimos charlando como 15, 20 kilómetros de lo que se viene o cómo se da la mecánica de que ingresa hoy en la Cámara de Senadores y sobre todo a ellas, que son docentes especiales, les explicaba que su edad va a seguir siendo la misma y que cierto es que la ley ya establecía que queda facultado el Ejecutivo para poder seguir cobrándoles hasta que tengan la edad de la jubilación ordinaria. Veníamos charlando eso y haciendo un poco de docencia, que es lo que está faltando de explicar el por qué o la razón de ser, de por qué los entrerrianos tenemos una deuda con el debate de la reforma previsional”, señaló.

Admitió que “es un error nuestro, hay una falta de información, los docentes muchos pensaron que se les cambiaba la edad y no es así; de la policía no se toca absolutamente nada porque es una ley especial, es un régimen especial; entonces, claramente hay una falta de comunicación, pero ahora con el proyecto ya con estado parlamentario, entiendo que vamos a volver a convocar a todos los actores y hacer esa gimnasia, esa docencia de demostrar las razones sinceras de que nos debemos el debate y encontrar en este tránsito que lleva desde los vectores hasta la construcción del proyecto, una herramienta para que garantice las jubilaciones y pensiones de los 67.000 beneficiarios, pero también que los 120.000 activos que tiene la provincia de Entre Ríos tengan la seguridad jurídica de poder obtener su beneficio por la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos”.

Consultado por el tratamiento del proyecto y la posibilidad de que sólo se analice en la Comisión de Presupuesto, sin enviarlo a Comisión de Legislación General, el senador sostuvo que “eso forma parte de nuestra tarea, más específicamente de la labor parlamentaria, y la idea es que tiene que ver con el presupuesto y que pase a Comisión de Presupuesto; hay que ver si pasa o no a Asuntos Constitucionales, que es una comisión que claramente tiene que ver con la constitucionalidad de la norma y porque nuestra Constitución provincial obviamente garantiza nuestra Caja, nuestro sistema previsional para que no se transfiera como no se transfirió en aquella oportunidad junto con 13 sistemas previsionales provinciales”.

Sobre el análisis en las comisiones, adelantó que “se va a seguir buscando el diálogo, se van a ir recepcionando los aportes, el gobernador el 15 de febrero lo anunció, se pusieron a consideración los vectores, se sentaron legisladores oficialistas, de la oposición, gremios, federaciones de jubilados, autoconvocados, y se elaboró un proyecto donde se revirtieron determinados vectores o se amoldaron a distintos aportes que hubo, y también tenemos esa idea en la Cámara de Senadores de que ingrese hoy, de que tenga Estado parlamentario, que las comisiones llamen a los diferentes actores, como llamamos en fitosanitarios, como se llamó en Boleta Única, en la Reforma Política, como se llamó en su oportunidad con el OSER también. La idea es seguir con esta apertura, de diálogo, escuchando y encontrando una herramienta y un debate que nos debemos los entrerrianos –que ya lo tuvo Santa Fe, que lo tuvo Córdoba- porque claramente tenemos una ley de hace 30 años que necesita ser revisada sin cercenar ningún derecho adquirido por quienes integran el sistema previsional entrerriano”.

Respecto del debate y la posibilidad de incorporar aportes de la oposición o los gremios, Cavagna afirmó que “en la medida de que los aportes ya sean de distintos sectores políticos o de distintos sectores que conforman la Caja previsional, y sean eficientes como para contribuir a una herramienta legislativa, bienvenidos sean. La apertura claramente está, tanto desde nuestro lugar como senadores oficialistas o como senadores de la oposición, así que el trabajo tiene que ser una herramienta que encuentre los consensos”.

“La decisión está tomada, muchos lo anunciaron, nunca se hizo nada, supuestamente se había convocado en la época del exgobernador (Gustavo) Bordet a multisectoriales para encontrar una herramienta, pero nunca se hizo nada, y la verdad que gobernar también es transformar. Tenemos un diagnóstico, todos los entrerrianos o todos los que estamos inmiscuidos en el sector público de nuestra Caja de previsión, y lo primero que hizo este gobierno fue hacerle juicio al ANSES, lo segundo que hizo es poner a consideración modificaciones a nuestro sistema previsional, por cuestiones totalmente objetivas, que hace 30 años tenemos una ley, y en esa disposición, en esa decisión, estamos construyendo esta herramienta donde claramente la apertura está garantizada”, sintetizó.

Por último, en cuanto a los votos de la oposición que hacen falta para aprobar la ley, el legislador advirtió: “Usted quiere ver el desenlace de la película cuando nos estamos sentando recién a debatir. Queremos que salga con el consenso de la mayor parte posible, porque es una herramienta que, como dice el gobernador, los beneficios se van a ver en las futuras administraciones provinciales. Intentaremos que estén los votos, siempre lo hemos intentado y lo vamos a intentar”.

“Hay que ver que, si Santa Fe tiene 65 años para la jubilación ordinaria, ¿por qué no puede tenerlo Entre Ríos? Me parece que el debate tiene que pasar un poco por ahí, un discurso a conciencia, buscando los consensos y demostrando que objetivamente la expectativa de vida ha cambiado, las condiciones laborales han cambiado, y no cercenar ningún derecho adquirido por nuestros jubilados, me parece que es fundamental. Muchos hablaban del desenganche de una fórmula similar al ANSES, que se iba a producir un achatamiento, pero el 70% de los jubilados va a seguir con sus mismas formas de actualización de sus haberes como jubilados como lo venían teniendo. Esto está claro. Sí va a haber cierto desenganche para engancharse con la paritaria oficial a determinados sectores que armaban de manera independiente su paritaria y que la Caja tenía que pagar esos aumentos, como pueden ser bancarios, municipios, Túnel, organismos descentralizados, que ahora van a ir a las paritarias generales que se van a aplicar para todos los jubilados y pensionados de la provincia de Entre Ríos”, evaluó.

Ante el rechazo de algunos ex jueces como Emilio Castrillón y Bernardo Salduna al proyecto de reforma, Cavagna explicó que “en la parte primera de la reforma de la ley actual previsional se establece una emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027 donde se determina un aporte solidario a aquellas personas que ganen más de 3 millones de pesos, del 1% cada millón de pesos que tengan en sus haberes. Seguramente la jubilación de los magistrados estará bien calculada, forma parte del sistema solidario, y el sueldo estará bien y formará parte de la propiedad privada. La discusión está claramente en fijar una emergencia y entre todos hacer los esfuerzos necesarios para que nuestro sistema sea totalmente más eficiente que el que tenemos hoy y no llegar a fin de mes y tener que sacar casi el 40% de la administración general, de los recursos generales para pagar las jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Y esto no es un ajuste hacia nadie, es un sistema de colaboración solidaria entre todos”.

“Insisto en que lo primero que hizo el gobernador –que nadie lo hizo en la provincia de Entre Ríos- fue hacerle juicio al gobierno nacional y eso ha tenido su fruto con la posibilidad de que estemos conviniendo determinados convenios para cubrir parte del déficit. Pero más allá de eso, tenemos una ley añeja, vetusta, y queremos dar la discusión, y la vamos a dar sanamente donde corresponde que es en la Cámara y en este caso como Cámara de origen, el Senado de la provincia”, concluyó.