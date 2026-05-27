La editorial Flor del Ceibo celebra su segundo aniversario con una jornada de literatura

La editorial independiente Flor del Ceibo festejará sus dos años de trayectoria con un evento cultural que tendrá lugar este sábado 30 de mayo a partir de las 15. El encuentro se desarrollará en las instalaciones de la Cervecería Riera de la capital entrerriana, con el propósito de celebrar la permanencia del proyecto en el ámbito local y regional.

A través de ests propuesta, la organización busca generar un espacio de encuentro comunitario que combine la feria de libros con instancias de debate y expresiones artísticas. La jornada pondrá en valor la producción literaria autogestiva y federal, con la convicción política y feminista que dio origen a la editorial.

El cronograma de actividades contempla una serie de conversatorios temáticos en el que se abordarán diferentes aristas del mundo de las letras y la edición. Uno de los paneles se titula "Maternidad y literatura", el cual contará con la participación de las escritoras y docentes Cynthia Rodríguez, Silvana Manrique y Natalia Gándola, bajo la moderación de Paula Marenco. En este espacio, las expositoras se proponen indagar sobre cómo aparecen las maternidades en las distintas narrativas y qué miradas específicas aportan estas experiencias vitales al momento de encarar el proceso de escritura.

Asimismo, la jornada dedicará un bloque específico a la producción material con "Se olvidan de lo artesanal". En esta mesa participarán Julieta Bournissent, especialista en edición y encuadernación artesanal, junto a la artista y escritora Mariana Goñi, con la moderación de Juliana Avila. El eje de la charla estará puesto en el desafío que implica sostener procesos de manufactura manual en una era marcada por la inmediatez y la digitalización. Se discutirán aspectos relacionados con la selección de materiales, el cuidado del objeto libro y el manifiesto ético que supone la labor artesanal frente a la producción masiva.

Otro de los paneles destacados será el de Edición independiente en los márgenes de la industria, donde se abordarán los obstáculos y estrategias de supervivencia de las editoriales pequeñas en la coyuntura económica actual. Participarán Gretel Schroeder, fundadora de La Ventana ediciones, Ana Cornejo de Ediciones Mimosas y la propia Juliana Avila de Flor del Ceibo. Las editoras debatirán sobre la importancia de la bibliodiversidad y la necesidad de construir redes federales para resistir la centralización cultural. La charla estará moderada nuevamente por Paula Marenco.

Además de los conversatorios, se podrá recorrer una feria de libros y objetos de diseño, disfrutar de un patio gastronómico y presenciar números artísticos programados para la tarde.

La propuesta también incluirá una sesión de tatuajes en vivo.

Desde Flor del Ceibo señalaron que este aniversario es una forma de agradecer el acompañamiento de la comunidad durante estos dos años, un tiempo en el que debieron sortear diversos desafíos para sostener un proyecto editorial que se define como federal y comprometido con la realidad.

La actividad será gratuita y abierta a todo público.