El Gatx Negrx cierra su ciclo de cine gangsteril

El espacio cultural Gatx Negrx, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, concluirá su ciclo temático dedicado al cine de mafia este domingo 31 de mayo a las 19. En esta oportunidad, se proyectará la película El camino del samurai, dirigida por el cineasta estadounidense Jim Jarmusch en 1999. El objetivo de la actividad es ofrecer un cierre a la programación mensual que abordó las estructuras del crimen organizado y su representación en el cine de autor, planteando un paralelismo entre las lógicas de los grupos mafiosos y las formas autoritarias de poder en la sociedad contemporánea.

La trama del filme presenta a Ghost Dog, interpretado por el actor Forest Whitaker, un sicario solitario que reside en la azotea de un edificio en un gueto neoyorquino. El personaje se rige estrictamente por el Hagakure, un antiguo tratado sobre la ética de los samuráis y el código del bushido, aplicado a su labor como asesino a sueldo para la mafia italiana.

La historia se desencadena cuando Ghost Dog es traicionado por la organización para la que trabaja, tras haber cumplido un encargo de Louie, un mafioso de bajo rango que le salvó la vida años atrás y con quien mantiene un vínculo de vasallaje. Ante la persecución de los jefes locales, el protagonista debe decidir entre su supervivencia y la lealtad absoluta que su código le exige hacia su amo.

El protagonista encuentra sus únicos puntos de contacto humano en Raymond, un heladero haitiano que solo habla francés, y en Pearline, una niña a la que introduce en la literatura clásica. A pesar de no compartir un idioma común con su mejor amigo, ambos logran una comprensión mutua. Esta relación también se ve en el cuidado meticuloso que Ghost Dog dedica a sus palomas mensajeras, único medio por el cual se comunica con sus empleadores.

La función del domingo representa la quinta y última de mayo, dedicada a las películas de gánsteres, donde se analizó la violencia y los códigos de conducta de estos grupos.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.