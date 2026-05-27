Paraná: el municipio e instituciones barriales y sociales abordan la salud mental de adolescentes y jóvenes

La Municipalidad de Paraná trabaja en la elaboración de una estrategia territorial integral y comunitaria para abordar la salud mental en adolescentes y jóvenes. La propuesta tiene como finalidad la construcción de un espacio grupal para el diálogo y acompañamiento entre los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años para interiorizarse sobre intereses, expectativas y retrabajar sobre las representaciones sociales que tienen de salud mental.

En ese sentido, se han mantenido los primeros encuentros en dos puntos esenciales de la ciudad, en el CIC II Este donde participaron las redes territoriales de la zona Este, Lomas del Mirador, Sureste, Noreste y Sur; y en el CIC I La Floresta, en el que intervinieron las redes de las zonas Oeste, Suroeste, Creer, Puerto Viejo, Bajada Grande.

En ambos casos, la reunión fue acompañada por el equipo de profesionales interdisciplinario de la Municipalidad y funcionarios. Participaron también profesionales, autoridades de escuelas, centros de salud, referentes territoriales, representantes de distintas organizaciones sociales, dirigentes barriales y trabajadores sociales.

“El proyecto busca crear espacios grupales de diálogo y escucha para abordar colectivamente los desafíos de salud mental desde un enfoque comunitario y territorial. La recepción fue muy positiva. La convocatoria es abierta y gratuita”, explicó la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella.

El director de Juventudes del Municipio, Lisandro Sphan, sostuvo: “notamos que generar un espacio de escucha y contención es una de las mayores demandas de la sociedad, principalmente de los jóvenes”.

Por último, Carolina Heis, vicerrectora de la escuela Juan Manuel de Rosas, resaltó la iniciativa del Municipio: “es sumamente necesaria por las situaciones que hoy están atravesando muchos jóvenes; este programa aporta muchas herramientas”, señaló.