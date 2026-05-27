Fernando Zampedri calentó la previa ante Boca y amenazó con eliminarlo

El entrerriano Fernando Zampedri calentó la previa del partido entre la Universidad Católica frente a Boca con una amenaza de eliminar al Xeneize la Copa Libertadores. La realidad indica que no existe un mañana para el equipo de Claudio Úbeda en la Copa Libertadores si no derrota este jueves al elenco chileno y si empata quedará condenado a jugar la Copa Sudamericana y meterse en octavos por la vía de los 16avos de final ante los segundos de cada grupo de esa competición.

En este marco, el ex atacante de Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otros equipos, y uno de los goleadores de la Copa Libertadores con tres tantos calentó la previa: “Iremos por la clasificación en cancha de Boca. Vamos a seguir jugando nuestro juego y salir a buscar los tres puntos”.

Y aseguró que “tenemos todas las condiciones de llevarnos los tres puntos”.

Al conocer que con el triunfo se aseguran el primer lugar en el Grupo G, independientemente de lo que ocurra en Bello Horizonte con Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil, a Universidad Católica lo deja puntero un triunfo en La Bombonera.

Por su parte, Boca buscará todos los caminos para ganar y ser el Xeneize quien esté en octavos de final de la Copa Libertadores.