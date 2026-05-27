Básquet: el staff técnico de la CAB busca talentos en Paraná

Leonardo Gutiérrez será uno de los veedores de la CAB en el gimnasio del club Talleres.

El staff de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) llevará adelante en Paraná una nueva jornada del Plan de Desarrollo Federal (PDF), iniciativa a la detección de talentos en todo el país.

El mismo será en el Club Atlético Talleres, donde chicos y chicas de diferentes clubes de la ciudad de Paraná, La Paz, Santa Elena y María Grande serán observados por el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Gutiérrez, ex jugador de la Generación Dorada.

En este marco, a las 13.30 están convocada la rama femenina, mientras que 15.30 será el turno de la rama masculina.

Datos del encuentro en el CAT

La actividad contará con la presencia del staff de la CAB y referentes regionales, quienes estarán observando jugadores y jugadoras categorías 2010, 2011 y 2012, además de compartir experiencias con entrenadores y entrenadoras de la región.

Según informó la APB, Paraná será una de las tres sedes confirmadas para esta primera etapa del calendario nacional del Plan de Desarrollo Federal, junto a Santa Fe y Rosario.

“Desde la APB consideramos muy importante la difusión de este tipo de actividades que fortalecen el crecimiento y desarrollo del básquet formativo de nuestra región, por lo que agradecemos la presencia y cobertura de los medios de comunicación”, se informó.

Participarán como parte del Staff de CAB, distribuidos en las diferentes regiones, y acompañados por entrenadores referentes locales los siguientes protagonistas:

Hernán Tettamanti, director de selecciones nacionales.

Leonardo Gutiérrez, responsable programa PDF.

Cristian Santander, coordinador básquet formativo CAB.

Mauro Polla, head coach selecciones Masculinas CAB.

Paula Budini, head coach selecciones femeninas CAB.

Yonathan Rodríguez, coordinador preparadores físicos CAB.

Juan Varas, entrenador CAB.

Alejandro Silveira, entrenador CAB.

Nicolás Grosso, entrenador CAB.

Nicolás Márquez, entrenador CAB.

Brian Desimone, preparador físico CAB.