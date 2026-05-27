El holding del Grupo Werthein se quedó con la señal TyC Sports

El holding del Grupo Werthein se quedó con el 100% de las acciones de la señal TyC Sports.

El holding regional Waiken ILW, del Grupo Werthein, le compró al Grupo Clarín el 50% del canal deportivo TyC Sports y se quedó con la totalidad y el control de la señal.

“Esta evolución estratégica responde a una visión de liderazgo enfocada en ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, integrando estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento con la transmisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional”, destacó Waiken en un comunicado.

Según pudo saber Infobae, el negocio tendrá impacto en la transmisión de los partidos del Mundial 2026, ya que Directv, de Waiken, tiene los derechos para todos los encuentros, mientras TyC no.

Ahora, seguramente, la señal local emitirá parte del torneo global de la FIFA que este año se disputará simultáneamente en EE.UU., México y Canadá desde el 11 de junio.

Por el momento, además, convivirán por separado TyC y DSports, la señal deportiva que Directv tiene para toda la región. Esta última se incorporará a la grilla de la plataforma Flow, de Personal (con Clarín como uno de sus accionistas), en las próximas horas.

Si bien no se difundió el monto de la operación, Clarín tuvo que informarlo a la CVN. De ese hecho relevante al mercado bursátil se conoció que Waiken –por medio de Kindra International Limited– pagó USD 25 millones, en una operación que también incluyó a Carburando.