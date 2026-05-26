Allanamientos y clausuras en un predio del Parque Industrial de Gualeguaychú por presunta contaminación

En el allanamiento se encontraron dos sistemas de By Pass, presuntamente utilizados para maniobras clandestinas dentro de la planta de tratamiento y se clausuraron tres llaves de pasos.

A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), llevaron adelante un importante procedimiento en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), en el marco de una investigación por presunta contaminación ambiental vinculada al vertido ilegal de efluentes industriales sin tratamiento adecuado.

La causa tramitada ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, Secretaría de Giovannelli, se originó tras denuncias de vecinos del Barrio “Don Pedro” lindero a dicha planta, por contaminantes en inmediaciones del Parque Industrial y en sectores vinculados al río Gualeguaychú, donde se descargaban efluentes sin el debido tratamiento.

En ese contexto, el magistrado interventor ordenó el allanamiento. Durante el procedimiento -realizado por personal del Departamento Delitos Ambientales de la PFA-, se tomaron muestras de líquidos en los distintos puntos de descarga identificados dentro de la planta, y sobre el río Gualeguaychú, contando con colaboración de embarcaciones de Prefectura Naval Argentina (PNA) para determinar posible contaminación ambiental. En el operativo también se constató la existencia de dos sistemas de By Pass, presuntamente utilizados para maniobras clandestinas dentro de la planta de tratamiento, situación que derivó en la clausura de tres llaves de paso y en el levantamiento de muestras de suelo en ese sector. Se tomaron un total de 22 ejemplares entre muestras y contramuestras liquidas y sólidas, se consignó en un comunicado de prensa enviado por la PFA.

Cabe destacar que en el lugar inspeccionado no se halló documentación respaldatoria vinculada a la actividad desarrollada.

Finalmente, todo el material recogido será analizado en el Laboratorio de la PFA, para determinar la composición de los contaminantes y el posible alcance del daño ambiental producido, a la espera de las directivas judiciales correspondientes.