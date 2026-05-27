Frigerio y Pullaro visitarán Libertador San Martín en un acto de integración de dos ciudades

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezarán este miércoles 27 de mayo una actividad institucional en la ciudad de Libertador San Martín, departamento Diamante, en el marco del Acuerdo Marco de Hermanamiento entre las localidades de Libertador San Martín y Las Tunas, provincia de Santa Fe.

Según pudo saber ANALISIS, el encuentro se desarrollará desde las 12 en el auditorio “Raúl Cesán” de la Universidad Adventista del Plata y contará además con la presencia de autoridades locales y representantes de ambas provincias.

La visita de los mandatarios se da en un contexto de fortalecimiento de vínculos institucionales y políticos entre Entre Ríos y Santa Fe, con eje en la integración regional, la cooperación entre municipios y el desarrollo conjunto de iniciativas productivas y de infraestructura.

El acto marcará además una señal política de articulación entre ambos gobiernos provinciales, que en los últimos meses avanzaron en agendas comunes vinculadas a la Región Centro, obras estratégicas y coordinación de políticas públicas.

Desde la organización informaron que la actividad será abierta a la cobertura de medios de comunicación.