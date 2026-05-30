Francisco Cerúndolo cayó ante Svajda y se despidió de Roland Garros

Este sábado por la mañana, el tenista argentino Francisco Cerúndolo, 26° en el ranking mundial, se enfrentó al estadounidense Zachary Svajda, 85° en el escalafón, en el marco de la tercera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam del 2026.

En la primera ronda, el argentino había superado al neerlandés Botic van de Zandschulp (6/3, 6/4, 6/7 -9- y 6/4) y en segunda ronda venció al francés Hugo Gaston (2/6, 6/4, 6/2 y 6/1), pero en la tercera ronda se encontró con el rival que lo dejó fuera de carrera.

Fue victoria de Svajda en cinco sets luego de imponerse en los dos primeros (6/3 y 6/4) y en el último (6/3). Los dos sets intermedios fueron para Cerúndolo, que se impuso por 6/3 y 6/4 e incluso ilusionó con dar vuelta el encuentro, pero no lo consiguió.

Pese a la temprana despedida, su actuación ya mejoró a la de 2025, cuando lo eliminó el canadiense Diallo en la primera ronda. Previamente sus dos mejores actuaciones fueron en 2023 y 2024, cuando llegó a los octavos de final.

En el caso del norteamericano que continúa en competencia, su próximo rival será el italiano Flavio Cobolli, que venció a Learner Tien en sets corridos: 6/2, 6/2 y 6/3.