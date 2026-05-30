Juan Cerúndolo ganó el tercer partido más largo de la historia de Roland Garros

Este sábado Juan Manuel Cerúndolo, 56° del ranking mundial, enfrentó al español Martín Landaluce, 69° en el escalafón, por la tercera ronda de Roland Garros. Este partido por el segundo Grand Slam del año se jugó en la cancha 7 de las disponibles para el torneo.

Cerúndolo llegó a esta ronda tras dar la sorpresa del torneo. En primera ronda venció al británico Jacob Fearnley por 6/2, 7/6 (0) y 7/6 (7), pero en segunda ronda dio el golpe al derrotar al italiano Jannik Sinner, primero del ranking mundial, en cinco sets (3/6, 2/6, 7/5, 6/1 y 6/1).

En tercera ronda le tocó enfrentarse al español, con el que intercambió pelotas durante cinco horas y 58 minutos para protagonizar el tercer partido más largo de la historia de este torneo y vencer por 6/4, 6/7 (7), 7/6 (4), 6/7 (4) y 7/6 (8). En la próxima instancia su contrincante será Matteo Berrettini, quien venció a Francisco Comesaña.

Tras el partido, Cerúndolo hizo hincapié en el desgaste de jugar un partido de seis horas (venía de jugar otro de 3 horas y 36 minutos). “No puedo más, estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no puedo más. Se me apagó la batería”, señaló el tenista nacido en Buenos Aires.

Esta es la primera vez de Cerúndolo en la segunda semana de un Grand Slam. En 2025 había ingresado a Roland Garros por la qualy y quedó en el camino en segunda ronda ante el serbio Hamad Medjedovic tras perder en sets corridos.