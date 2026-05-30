Roland Garros: Comesaña batalló, pero no pudo con Mateo Berrettini

Este sábado se produjo un nuevo paso en la aventura de Francisco Comesaña en Roland Garros. El nacido en Mar del Plata se presentó por la tercera ronda del torneo ante el italiano Matteo Berrettini, partido que se jugó en el Court Simonne-Mathieu del Grand Slam francés.

Antes de esta instancia, Comesaña, 102° del ranking mundial, dio cuenta del estadounidense Ethan Quinn en sets corridos (6/4, 7/6 -8- y 7/6 -4-) y dio la sorpresa ante el italiano Luciano Darderi en cinco sets (7/6 -5-, 4/6, 6/4, 2/6 y 6/4). Sin embargo, no pudo avanzar una ronda más.

Después de cinco horas y 13 minutos de batalla ante Berrettini, el italiano acabó imponiéndose en el súper tie-break luego de levantar dos matchpoints en contra. El resultado final fue 7/6 (3), 5/7, 7/6 (4), 6/4 y 7/6 (13) para Berrettini, 105° en el ranking mundial, que avanzó a octavos de final del torneo, instancia en la que se medirá con el también argentino Juan Cerúndolo este lunes.

En su camino a esta fase, Berretttini venció al húngaro Márton Fucsovics (6/7 -2-, 7/5, 6/1 y 6/2) y al francés Arthur Rinderknech en sets corridos (triple 6/4). Pese a la duración del partido llegará más descansado que su rival, que jugó durante seis horas con el español Martín Landaluce.