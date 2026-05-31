Allanamientos en Santa Elena y en la cárcel de Coronda, permitieron identificar una red delictiva

Debido a la gravedad del hecho, la justicia investiga si las maniobras encuadran en los delitos de amenazas, coacción agravada y extorsión.

Una compleja trama de amenazas, presunta extorsión e intimidación pública que se viralizó a principio de año en Santa Elena fue desarticulada en las últimas horas tras una minuciosa investigación de la policía provincial.

La División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, bajo las órdenes del fiscal Facundo Barbosa, logró identificar una red delictiva que, según la hipótesis judicial, era coordinada por peligrosos internos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda, provincia de Santa Fe, con ramificaciones logísticas en las ciudades de Santa Elena y Venado Tuerto.

Según la información recabada por AHORA, la causa caratulada inicialmente como “Cuenca, Oscar Rufino s/ Su Denuncia (Amenazas)”, se inició formalmente el 26 de febrero. El disparador fue la denuncia del propio Cuenca y la posterior viralización de un video intimidatorio enviado a un periodista local. En la filmación se observaba a un sujeto lanzando violentas expresiones y amenazas de muerte dirigidas a terceros.

Debido a la gravedad institucional del hecho, la justicia investiga si las maniobras encuadran en los delitos de amenazas, coacción agravada, extorsión e intimidación pública.

La fiscalía no descarta que detrás de las amenazas existiera un trasfondo de recaudación económica ilegal o disputas territoriales, dado el perfil de los involucrados.

Ciberpatrullaje

El esclarecimiento parcial del caso demandó tres meses de silencioso trabajo de inteligencia criminal. Los investigadores entrerrianos debieron desplegar un abanico de técnicas modernas: ciberpatrullaje en redes sociales, análisis de tráfico de líneas telefónicas, tareas de campo, geolocalización y cruce de datos con entidades bancarias y organismos penitenciarios.

El rompecabezas comenzó a armarse cuando las antenas telefónicas y los rastreos informáticos ubicaron el origen de los mensajes y llamadas coactivas en la ciudad de Venado Tuerto. Hasta allí se trasladaron las máximas autoridades de la División Investigaciones de La Paz para seguir el rastro en el terreno.

Finalmente, la pesquisa determinó que el cerebro detrás del alias “Paka” era un recluso alojado en el penal de Coronda, quien contaba con fuertes vínculos familiares en Santa Elena para el soporte local.

Asimismo, el peritaje informático permitió identificar al hombre que efectivamente ponía la cara y la voz en el video viral: se trata de Joel Julio Montenegro, otro interno que comparte el mismo pabellón. Ambos sujetos se encuentran cumpliendo condenas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737).

Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado de Garantías de La Paz, en coordinación con sus pares de Coronda, libró las órdenes de allanamiento que se ejecutaron de manera simultánea en territorio entrerriano y santafesino.

Personal de Investigaciones, junto con la Comisaría de Santa Elena, bajo la supervisión del jefe de la Departamental La Paz Carlos Schmunk, irrumpió en dos viviendas de la localidad: calle Eva Perón y peatonal. Allí se notificó a una mujer de 23 años.

El resultado fue calificado como altamente positivo tras el secuestro de una pistola semiautomática calibre .22 largo (marca Brenta), 26 cartuchos del mismo calibre, una computadora CPU marca Oxxon con su monitor, un router inalámbrico y cinco teléfonos celulares (cuatro genéricos y un LG K4).

Por orden del fiscal Barbosa, la joven fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa.

El otro procedimiento se realizó en el barrio Hipódromo, en calle Lisandro de la Torre s/n). En ese punto se notificó a una mujer de 37 años, procediéndose al secuestro de un teléfono celular marca ZTE que será peritado.

En paralelo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe –Región I– ingresó al Pabellón 1 de la cárcel de Coronda:

En la celda 14 del interno Joel Julio Montenegro se halló y secuestró una tarjeta SIM (chip de teléfono) que resulta clave para la causa, ya que podría ser la utilizada para transmitir el video o realizar las llamadas extorsivas. Además, se realizó un minucioso registro fotográfico de sus tatuajes para cotejarlos con las imágenes del video viralizado.

En tanto que se requisó el espacio de otro interno, pero arrojando en este caso un resultado negativo.

Según la información recabada por AHORA, las actuaciones y los elementos informáticos secuestrados en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe están siendo unificados para ser elevados de manera urgente a la Fiscalía de La Paz.

Los teléfonos, el material informático y la tarjeta SIM serán sometidos a peritajes forenses en las próximas horas por los gabinetes tecnológicos de la policía. No se descartan nuevas imputaciones ni el traslado de los internos a sectores de máxima seguridad para cortar sus nexos con el exterior.