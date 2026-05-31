Allanamientos simultáneos finalizaron con el secuestro de cocaína, un arma y la detención de dos mujeres

Durante el operativo se secuestraron más de cincuenta gramos de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En una causa por presunta infracción a la Ley Provincial 10.566 (Narcomenudeo), personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante este sábado dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Colón, con resultados positivos.

Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de Colón a cargo de Jesús Penayo Amaya, con intervención de la Unidad Fiscal, en el marco de las actuaciones iniciadas por la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

Durante el operativo se secuestraron más de cincuenta gramos de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de interés para la investigación y un arma de fuego con municiones de distintos calibres, entre otros efectos.

Asimismo, fueron identificadas cuatro personas mayores de edad y se concretó la detención e incomunicación de dos mujeres, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Fuente: El Entre Ríos – División Drogas Peligrosas.