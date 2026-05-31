Estudiantes venció a Rosario Central y sigue en la Copa Argentina

Este domingo hubo acción por los dieciseisavos de la Copa Argentina en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Allí se midieron Estudiantes y Rosario Central en el encuentro en el que buscaron acceder al grupo de los 16 mejores del torneo. El árbitro del partido fue Leandro Rey Hilfer.

Poco había pasado en el desarrollo cuando llegó la ventaja para el conjunto platense. Fue a los cuatro minutos luego de un pase en profundidad para Tiago Palacios por el costado izquierdo. Sobre la línea de fondo, el atacante envió un centro para la carrera de Guido Carrillo, que con un potente cabezazo venció a Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

El Pincha fue mejor y buscó el segundo de manera constante durante los siguientes 20 minutos del juego, al punto de merecerlo cuando finalmente llegó. Fue a los 24, luego de una falta de Emanuel Coronel sobre Joaquín Tobio Burgos que el árbitro sancionó como penal.

De la ejecución se encargó Palacios, que remató al ángulo superior derecho del arco de Ledesma, que nada pudo hacer para evitar el segundo. Con el 2-0 en el marcador, el conjunto Pincharrata se fue al descanso conforme con el resultado parcial.

Carrillo pudo poner el tercero en el arranque del segundo tiempo, pero su remate de cabeza luego de un tiro de esquina desde el costado izquierdo dio en el travesaño y luego picó en el área chica antes del despeje.

Con carencias de todo tipo, los problemas de Rosario Central se profundizaron luego de la expulsión de Franco Ibarra, ocurrida a los 36 minutos como consecuencia de una doble amarilla. Fue como consecuencia de un fuerte cruce sobre Palacios, una de las figuras de la cancha.

Ya con ventaja numérica, Estudiantes llegó al tercero luego de una nueva habilitación de Palacios entre los centrales Canallas. Esta vez fue para Mikel Amondarain, que le ganó la posición a su marcador y luego pinchó la pelota sobre Ledesma para poner el 3-0 parcial a los 47. No hubo chance para nada más.

La Copa Argentina continuará con Estudiantes en carrera por el título. El próximo rival del Pincha saldrá del vencedor del partido entre Barracas Cetnral y Huracán. De ganar, el León enfrentará en cuartos al vencedor entre Platense e Instituto.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 3-0 Rosario Central.



Goles:

4’PT: Guido Carrillo.

26’PT: Tiago Palacios -penal-.

47’ST: Mikel Amondarain.



Expulsado:

36’ST: Franco Ibarra (CEN).



Formaciones:

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Alexis Castro.

DT: Alexander Medina.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alejo Véliz, Ángel Di María, Guillermo Fernández; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

ET: ingresó Alexis Soto por Agustín Sández (CEN).

ET: ingresó Julián Fernández por Vicente Pizarro (CEN).

ET: ingresó Giovanni Cantizano por Enzo Copetti (CEN).

19’ST: ingresó Gabriel Neves por Alexis Castro (EST).

19’ST: ingresó Brian Aguirre por Joaquín Tobio Burgos (EST).

21’ST: ingresó Enzo Giménez por Emanuel Coronel (CEN).

30’ST: ingresó Lucas Alario por Guido Carrillo (EST).

30’ST: ingresó José Sosa por Ezequiel Piovi (EST).

43’ST: ingresó Edwuin Cetré por Tiago Palacios (EST).



Amonestados:

24’PT: Emanuel Coronel (CEN).

31’PT: Franco Ibarra (CEN).

2’ST: Ezequiel Piovi (EST).

7’ST: Alexis Castro (EST).

34’ST: Ángel Di María (CEN).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer.



Estadio: Mario Kempes (Córdoba).