Gimnasia empató en Pergamino y mantiene el invicto de Pinilla

Este domingo hubo acción por la undécima fecha del Torneo Federal A. En el estadio Miguel Morales, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitó a Douglas Haig de Pergamino. El árbitro del encuentro por la Zona 1 fue Fernando Rekers.

La salida a la casa del puntero terminó en empate para el equipo conducido por Martín Pinilla. Fue 0-0 el resultado final en el estadio del Fogonero, resultado con el que Gimnasia consiguió salir del fondo de la tabla de posiciones.

Ahora suma nueve puntos y está por encima de Escobar (ocho) y El Linqueño (también nueve, pero peor diferencia de gol). En la próxima fecha, el conjunto uruguayense volverá a ser local, condición en la que enfrentará a Sportivo Belgrano. El conjunto cordobés tiene 22 puntos y es el escolta de Douglas Haig en la tabla. Para el equipo de Pergamino el próximo contrincante será Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, como visitante.

Para este partido que acabó en empate sin goles, Pinilla eligió a: Ramiro Baro; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Nicolás Gómez, Felipe Rocca; Agustín Favre, Lautaro Alatamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Augusto Sonzogni.

En frente, Sebastián Cejas eligió como titulares a: Facundo Perrone; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Canela, Luciano Cuello; Juan Levato, Brian Meza, Guillermo Pereira, Simón Fiorito, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.