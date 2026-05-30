¿Hasta cuándo se va a destruir trabajo en Entre Ríos?

La situación provocada por el cierre de la planta de Tres Arroyos en Concepción del Uruguay exige que Frigerio actúe con urgencia y, al mismo tiempo, provea de alimentos a las familias y disponga el NO CORTE de los servicios de luz y gas en los domicilios.

Además, en Paraná el cierre de la fábrica Valentinuz, con más de 25 despidos, se suma al cierre de Menghi SRL, una metalúrgica con más de 50 años de historia.

En estos dos años y medio ya se perdieron 900 empresas en la provincia. Y el número sigue creciendo, con más familias en la incertidumbre. Todo es consecuencia del modelo económico de Milei, que destruye, provoca dolor y cuenta con la complicidad del gobernador, quien, como si fuera poco, ajusta a empleados públicos, docentes y jubilados.

Entre Ríos necesita un gobierno que defienda a los entrerrianos, y no a algunos porteños.

(*) Diputada nacional