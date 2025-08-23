La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines celebrará el día del niño

Este domingo 24 de agosto desde las 9.30 habrá un encuentro de escuelitas de hockey sobre patines. La actividad organizada por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) se realizará en la pista del Recreativo Bochas Club, ubicada en calle Italia al 255.

En la ocasión participarán todas las escuelitas de hockey sobre patines de Paraná con el fin de celebrar el día del niño. Desde la UEHP indicaron que habrá actividades dedicadas a los más chicos con juegos, sorpresas y mucho más.