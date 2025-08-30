Estudiantes visita a Jockey por los cuartos de final del TDI “A”

Estudiantes tendrá que repetir el éxito obtenido en el Torneo Regional del Litoral.

A partir de las 15.30 de este sábado, el Club Estudiantes de Paraná tendrá una nueva cita para su historia. En el marco de los cuartos de final del Torneo del Interior “A” enfrentará a Jockey Club de Rosario en el estadio Cuatro Hectáreas y con arbitraje de Juan Martínez, de Cuyo.

El equipo paranaense buscará dar el golpe y pasar hacia las semifinales del torneo, pero para eso deberá repetir la victoria que obtuvo el último fin de semana. Es que estos dos rivales se enfrentaron por el Torneo Regional del Litoral el pasado sábado en Paraná, donde hubo victoria del Albinegro por 31-25.

Para este partido, Pedro Fontanetto eligió al siguiente XV: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich, Francisco Floreán; Nicolás Sain, Augusto Senger; Juan Mernes, Felipe Villagrán, Basilio Cañas; Juan Lescano, Sebastián Dorigón, Augusto Perrén, Máximo Cañas; Bruno Heit, Bautista Lescano y Tomás Ferreyra.

En el banco esperarán por su oportunidad Diego Correa, Ezequiel Genzelis Gallinger, Tomás Girard, Facundo Ferrer, Franco Vartorelli, Santo Lescano, Simón Bollo y Franco Rosetto.

En frente, el conjunto rosarino formará con: Alejo Pereira Tauzy, Santiago Bellotti, Ignacio Orsetti; Agustín Cansino, Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi, Emiliano Ferrari; Alejo Sugasti, Juan Baronio, Tomás Stein, Ignacio Dogliani; Fermín Vergara Oroño, Manuel Lluch y Joaquín Fanjul.

Junto al técnico Federico Amelong esperarán por su oportunidad: Carlos Berreta, Jano Fanjul, Kyan Collins, Facundo Saranich, Nicanor Minoldo, Juan Lovell, Sebastián Binner y Francisco Lluch.

Cuartos de final | TDI “A”

Sábado 30/8:

12: Marista RC - Tala RC.

15.30: Jockey - Estudiantes // Duendes - Gimnasia (Rosario) // Jockey CC - Córdoba Athletic.