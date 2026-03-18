Las camisetas de Estudiantes, Rowing y Tilcara estuvieron en el ensayo de Capibaras XV

Las camisetas de Tilcara y CAE, presentes en el ensayo de la franquicia litoraleña.

Capibaras XV regresó a los entrenamientos en el Hipódromo de Rosario, con vistas al choque que deberán afrontar frente a Selknam en Santiago de Chile por la quinta fecha del Súper Rugby Américas y lo hizo con una particularidad: los jugadores practicaron con las camisetas del club de origen; entre ellas estuvieron las casacas de Estudiantes, Rowing y Tilcara.

Cabe destacar que la franquicia litoraleña cuenta con 9 jugadores paranaenses en su plantel: Franco Benítez, Lautaro Cipriani y Tomás Sigura del Club Tilcara; Basilio Cañas, Diego Correa, Bruno Heit, Franco Rosseto y Felipe Villagrán del Club Atlético Estudiantes; y Franco Marizza del Paraná Rowing Club.

Tras haber conseguido una importante victoria en calidad de visitante ante Yacaré XV en Asunción, ahora será turno de jugar en Santiago de Chile. Será el tercer partido consecutivo en calidad de visitante, ya que viene de caer frente a Pampas en cancha del CASI por 25 a 20, de vencer a Yacaré de Asunción en Paraguay por 13 a 12, y ahora lo hará frente a Selknam de Chile.

El próximo compromiso de la franquicia argentina con presencia entrerriana será el sábado 21 de marzo en el Saint George´s de Santiago de Chile, a partir de las 15.